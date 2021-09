Florin Cîţu, despre Diana Şoşoacă care a blocat campania de vaccinare: Nu putem tolera aşa ceva. Instituţiile statului să-şi facă datoria

Întrebat, vineri, la Iaşi, cum comentează lipsa de atitudine a instituţiilor statului în cazul senatorului Diana Şoşoacă, care a blocat recent o acţiune de vaccinare într-o comună ieşeană, premierul Florin Cîţu a cerut fermitate, spunând că aşa ceva nu poate fi tolerat.

„Instituţiile statului nu ar trebui să fie timide, iar aici sunt foarte ferm. Orice acţiune care este făcută pentru a opri campania de vaccinare trebuie sancţionată cu fermitate de toate instituţiile statului. Am văzut că a mai fost un incident la Botoşani, deci nu putem tolera aşa ceva. Ieri în Parlamentul României am văzut deputaţi şi senatori ai unui partid care erau acolo fără mască pe toată durata acelei busculade pe care am văzut-o cu toţii. Este inadmisibil şi le cer instituţiilor statului să-i amendeze pe cei care nu respectă legislaţia, indiferent de funcţiile pe care le au în statul român“, a spus premierul Florin Cîţu.

El le-a cerut instituţiilor statului să-i facă datoria şi să-i sancţioneze inclusiv pe „acei parlamentari care nu poartă mască în interiorul Parlamentului României“.

Senatoarea Diana Şoşoacă este acuzată că a blocat activitatea unui centru de vaccinare din judeţul Iaşi unde a organizat, la finalul săptămânii trecute, un protest. „Totul este o minciună”, acuză senatoarea, care a scandat „Jos masca”. Comitetul de coordonare a vaccinării a transmis, miercuri, că dezaprobă ”ferm acţiunile care aduc atingere derulării procesului de vaccinare” şi a încurajat ”sesizarea imediată a instituţiilor abilitate”.