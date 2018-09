Firea îi răspunde lui Dragnea: Doar el ştie de ce nu a vrut ca eu să am realizări la Bucureşti. Eu nu am vorbit de plecarea PSD-ALDE de la guvernare

„Eu am discutat de nenumărate ori cu domnul Dragnea personal. Acum sunt acuzată de unele persoane că am vorbit prea târziu, aţii spun că am vorbit prea devreme. Zi de zi se acutizau aceste tensiuni. Doar dumnealui ştie de ce nu a vrut ca eu să am realizări la Bucureşti şi să fiu afectată şi politic. Eu am realizat pe zi ce trece o înrăutăţire a situaţiei“, a declarat Gabriela Firea, într-o interveţie telefonică la Antena 3, la scurt timp după un interviu dat de Dragnea la acelaşi post de televiziune.

Întrebată dacă se teme de o posibilă excludere în şedinţa de Comitet Executiv, Firea a precizat: „Am simţit o uşoară avertizare. Recunosc că am fost un om disciplinat de partid, dar sunt mult mai devotată românilor. Faptul că nu mai sunt acum obedientă faţă de domnul Dragnea nu înseamnă că nu sunt ataşată echipei social-democrate. Am încredere în colegii mei care ştiu situaţia, că nu vor fi de acord cu anumite jocuri de culise puse la cale de domnul Dragnea“.





De asemenea, Firea l-a contrazis pe Liviu Dragnea că ar fi vorbit vreodată despre ieşirea de la guvernare a PSD şi ALDE: „Eu nu am făcut niciodată afirmaţia că PSD şi ALDE nu ar trebui să mai fie la guvernare“.

Firea a comentat şi subiectul intervenţiei dure a Jandarmeriei la protestul diasporei. „Un an şi jumătate Jandarmeria nu a intervenit deloc, iar acum s-a intervenit într-o altă manieră. Vom afla detalii la finalul anchete“, a mai spus primarul general.

Vicepreşedintele PSD a evitat să sună ce îi apropie pe Carmen Dan şi Liviu Dragnea, în condiţiile în care al doilea este cel care asiguă sprijinul lui Dan în Guvern.Domnul Dragnea şi doamna Firea ştiu cel mai bine ce îi apropie. Ştiu că doamna Dan se sfătuieşte cu dl Dragnea.“, a mai spus Firea