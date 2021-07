Firea: Guvernului i-a căşunat pe bone, menajere, instalatori, grădinari, dar îi lasă în pace pe rechinii care dau lovituri grele bugetului

„O idee care loveşte în românii cu venituri medii şi mici este legea privind fiscalizarea muncilor domestice - o nouă iniţiativă absurdă a actualei puteri! Guvernului i-a căşunat pe bone, menajere, instalatori, grădinari etc dar îi lasă în pace pe rechinii care dau lovituri grele bugetului naţional! Acest nou proiect de lege NU aduce beneficii reale niciuneia dintre părţi – nici angajatorului persoană fizică şi nici celui angajat pentru muncă domestică –, deci nu va avea finalitate şi nimeni nu va fi interesat s-o aplice”, a transmis Gabriela Firea pe Facebook.

Ea a explicat că „în plus, birocraţia excesivă va determina şi la nivelul statului costuri mai mari decât beneficiile”.

Fostul Primar a arătat că pentru respectiva lege ar fi necesar ca atât angajatorul care are nevoie de servicii domestice, cât şi prestatorul de servicii şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă ar trebui să facă eforturi pentru obţinereaa unor tichete valorice.

Guvernul este rupt de lumea reală. Vede lucruri ”fantastice” acolo unde nu există şi îşi închipuie soluţii complet inaplicabile. După mintea lor, un angajator care are nevoie de cineva pentru activităţi casnice, precum bonă la copil, reparaţii la casă, îngrijit grădina, etc, ar trebui să meargă la ANOFM – Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă – să cumpere nişte tichete valorice – 15 lei bucata, cu care să-l plătească pe angajatul/prestatorul serviciilor; Prestatorul, la rândul său, merge la ANOFM şi transformă aceste tichete în numerar, dar i se reţine 20,8% sub formă de contribuţii de pensii, de sănătate şi impozit. Costurile cu tipărirea şi distribuirea tichetelor revin ANOFM, care va plăti (unei entităţi nedefinite – probabil tot o companie privată sinecuristă) şi crearea unei platforme electronice de evidenţă unde trebuie să se înscrie obligatoriu şi beneficiarii(angajatorii) dar şi prestatorii(angajaţii).