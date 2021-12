Eurodeputatul Terheş, sancţionat cu tăierea a 7 zile de diurnă pentru refuzul de a prezenta certificatul verde la intrarea în Parlamentul European

„Pe data de 14 decembrie 2021 preşedintele Parlamentului European, David Sassoli, m-a sancţionat cu tăierea a 7 zile de diurnă pentru că nu am prezentat niciodată "Certificatul Verde" la intrarea în Parlament. Este cea mai mare sancţiune dată europarlamentarilor care nu s-au supus acestei măsuri abuzive. Am spus de la început că nu mă voi supune acestei decizii abuzive, care încalcă Tratatul UE şi legislaţia UE, nu am făcut-o şi nici nu o voi face”, a scris europarlamentarul pe Facebook.

„Exercitarea mandatului unui europarlamentar nu poate fi îngrădită de nici o măsură administrativă, or condiţionarea intrării unui europarlamentare în clădirea Parlamentului European de deţinerea unui Certificat Verde tocmai acest lucru îl face. E alegerea fiecărui europarlamentar dacă vrea să se supună unei astfel de decizii abuzive sau nu. Eu am ales să nu o fac”, a completat eurodeputatul.

Terheş mai precizează că sancţiunea care i-a fost aplicată este cea mai mare dintre cele primite de parlamentarili acuzaţi că nu au prezentat certificatul verde la intrarea în sediul PE. El anunţă că va ataca sancţiunea