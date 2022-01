Eugen Tomac, despre fuziunea PMP-PNL: Nu există la ora actuală un asemenea subiect pe agenda PMP

Nu există la ora actuală un asemenea subiect pe agenda PMP, el a fost discutat anul trecut de două ori. Prima dată a avut loc o întâlnire a domnului Preşedinte Diaconescu, la invitaţia liderului PNL şi a doua întâlnire s-a desfăşurat într-un format mai larg la care am participat şi eu. Această întâlnire a avut loc pe 9 noiembrie”, a scris fostul lider PMP pe Facebook.

Fostul lider de partid a explicat că a participat la o singură întâlnire unde s-a discutat o eventuală fuziune între PMP ŞI PNL.

Eu am participat, împreună cu domnul Diaconescu, doar la o singura întâlnire ce a avut pe agenda această invitaţie a liberalilor, cea din 9 noiembrie. In afară de aceasta întrevede, eu NU am avut niciodată cu nimeni altcineva din conducerea PNL vreo discuţie/întâlnire pe subiecte ce vizează o eventuală fuziune”, a continuat Tomac.