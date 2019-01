E oficial. Corina Creţu lasă PSD pentru a candida pe listele partidului lui Ponta. Încă un atac la Guvern

„Candidez pentru alegerile PE din partea Pro România care are un proiect ambiţios de dezvoltare a României, cu oameni comepetenţi şi profesionişti. Am fost şi rămân o social- democrată europeană convinsă şi cred singura şansă de dezvoltare a României este în interiorul unei UE puternice şi echitabile, unde ne trebuie aliaţi şi prieteni. Şi cred că această tactică de atac din partea noastră ne va costa pe toţi. Cred că lumea cunoaşte ce am făcut, tot ce am făcut a fost pentru România şi români şi îmi doresc să fac acest lucru şi în continuare. Îi respect, în continuare, pe membrii PSD dar îi rog să înţeleagă că acceastă decizie a mea este o delimitare clară de actuala conducere a acestui partid care în ultimii ani a minimizat munca şi eforturile noastre, a celor care am încercat să ajutăm România, culmnând cu atacuri şi jigniri personale la adresa mea şi a colegilor din CE”, a spus Creţu, potrivit Mediafax.