DOCUMENT Vot viciat la Sectorul 1. Cum au fost rearanjate sute de voturi din pix

Datele comparative ale celor două procese verbale emise de Secţia de votare 156 demonstrează că nu doar Clotilde Armand, candidatul USR PLUS, a fost furată, ci şi cel al PSD, Daniel Tudorache. În schimb, candidaţii PMP şi ALDE au primit voturi în plus.

Astfel, conform primului procesului-verbal nr. 42 privind consemnarea rezultatelor votării pentru primarul sectorului, de la secţia de votare nr. 156, Daniel Tudorache avea 266 de voturi valabil exprimate, iar Clotilde Armand 105. Conform celui de-al doilea proces-verbal, candidatul PSD Daniel Tudorache apare cu 11 voturi, iar Clotilde Armand cu 0 voturi.

În schimb, candidaţii PMP şi ALDE primesc voturi în plus. Ioana Felicia Constantin, candidata PMP, apare în primul proces-verbal cu 32 de voturi, pe cel de-al doilea are nu mai puţin de 242 de voturi. Acelaşi lucru şi în cazul candidatei ALDE, Amalia Nenovici, care iniţial este trecută cu 13 voturi, iar în cel de-al doilea cu 78.

Capturi foto care ilustrează diferenţele între cele două procese verbale. Mai multe imagini în galeria foto

Scandalul mediatic s-a purtat în ultimele zile doar între Dan Tudorache şi Clotilde Armand, dar aceste procese-verbale demonstrează faptul că frauda este mult mai întinsă şi afectează procesul electoral din mai multe secţii de votare.

Dan Tudorache a anunţat iniţial că, după terminarea numărătorii paralele, are în plus 200 de voturi faţă de Clotilde Armand. Candidata USR PLUS pentru Primăria Sectorului 1 a acuzat apoi o tentativă de fraudare a votului şi a publicat imagini cu un teanc de procese verbale pe care codul QR este aplicat, alături de mesajul: „Aşa a numărat PSD voturile. Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a declarat că imaginile publicate de Clotilde Armand şi acuzaţiile care i se aduc sunt „nişte prostii“.

Pe scenă a intrat şi Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, care a anunţat că partidul a depus la Biroul Electoral Central o solicitare de renumărare a voturilor pentru Primăria Sectorului 1, el arătând că numărătoarea paralelă a voturilor realizată de PSD arată că primarul în funcţie Daniel Tudorache ar avea cu peste 200 de voturi mai mult decât al doilea candidat clasat, Clotilde Armand. „E posibil să fi fost introduse eronat în soft-ul BEC-ului anumite procese verbale”, a afirmat Ciolacu.

În cele din urmă, candidata USR PLUS la Primăra Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunţat că s-a finalizat centralizarea şi verificarea voturilor din Sectorul 1 şi a ieşit învingătoare, la o diferenţă de peste o mie de voturi.