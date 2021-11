Dîncu susţine că PSD vrea Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Finanţelor, dacă nu are premierul. Ce a spus despre fuziunea cu PRO România

„Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei sunt cele două ministere avizatoare care în orice negociere de algoritm de guvernare sunt cele dintre care se alege. La noi există cine are premierul nu are Secretariatul General al Guvernului şi nu alege primul între cele două ministere avizatoare. E un algoritm gândit de mult în politica românească şi chiar funcţionează când se fac coaliţii sau alianţe”, a declarat Vasile Dîncu, luni seara, la Profit News.

Întrebat ce va alege PSD-ul în cazul în care PNL va avea premierul, social-democratul a răspuns: „Nu am stabilit ce alegem, dar eu presupun că am lua Finanţele având în vedere că sunt alte ministere la care noi nu avem acces, cel puţin în varianta de acum: Dezvoltarea este la UDMR, am văzut că Mediul este la UDMR, adică sunt ministere economice sau Fondurile Europene nu ştiu la cine ar fi. Este normal ca aceste funcţii economice, funcţiile din ministerele de forţă, legate de membrii în CSAT, se aleg cumva între participanţii la guvernare şi atunci cine are una, nu putea lua cealaltă”.

Vasile Dîncu a mai precizat că este posibil să nu mai apară ministere noi în noua formulă de guvernare alături de PNL şi UDMR. „Cred că până la urmă şi din perspectiva strategică, din perspectivă comunicaţională, în această sărăcie şi în această criză pe care o avem acum s-ar putea să înclinăm a nu mai face niciun minister. Am face eventual nişte miniştri delegaţi pe aceste zone, dar care să nu mai însemne aparate grele, ministere separate şi să renunţăm la acea idee”, a explicat social-democratul.





Dîncu vrea realizarea unui pol de stânga

Vasile Dîncu a mai declarat că nu s-a discutat despre o fuziune cu PRO România, dar că şi-a dori realizarea unui pol de stânga, nu a unui mare partid de stânga, lăsând să se înteleagă că aceasta este o opţiune pentru viitor.

„Nu am stabilit aşa ceva, Victor Ponta a fost pentru o chestiune personală, nu am stabilit acest lucru, dar sunt posibile. Ideea mea a fost mereu să găsim să facem un pol de stânga, nu un singur partid de stanga mare, pentru că nu poţi să prinzi toată stânga. O să încercăm în viitor”, a afirmat Dîncu.

În luna februarie, Dîncu susţinea că PSD îşi propune înfiinţarea unei „platforme” de stânga care să reunească în jurul său formaţiunile din această zonă politică, inclusiv Pro România, fără a proceda la absorbţii de partide mici, ci PSD având rolul de „dirijor” al stângii politice. El afirma că „foarte mulţi” dintre cei care au plecat din PSD către Pro România revin în partid, subliniind că şi PSD şi Pro România au pierdut de pe urma faptului că cele două formaţiuni nu s-au aliat la alegerile de anul trecut.