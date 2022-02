Dîncu, despre armele nucleare ale Rusiei: „Nu e o situaţie simplă şi evident că trebuie să ne facem griji. Cred că Putin încearcă să intimideze mai degrabă”

„Sigur că nu este o situaţie simplă şi evident că trebuie să ne facem griji, deşi în general, focoasele nucleare au fost folosite doar ca arme de intimidare. Cred că Putin arată, în felul acesta, şi că are un eşec în războiul terestru pe care l-a dus şi încearcă să intimideze mai degrabă. Cred că şi nebunia are limitele ei. Nu cred că folosirea nucleară este o opţiune acum, însă că trebuie să luăm în serios, şi NATO şi Uniunea Europeană iau în serios acest lucru. Va trebui, probabil, să se ajungă foarte repede la negocieri sporite în acest sens”, a declarat ministrul Apărării Naţionale, duminică seară, la România Tv.

În ceea ce priveşte negocierile dintre Federaţia Rusă şi Ucraina, Dîncu nu crede într-un succes al acestora.

„Nu cred că negocierile vor reuşi şi nu cred că vor reuşi foarte repede. (...) Toate informaţiile noastre arată că în această noapte, mâine, va fi o ofensivă puternică pe mai multe direcţii împotriva capitalei, a Kievului, încercând cu disperare să câştige o poziţie de pe care să poată negocia. Cred că deocamdată negocierile sunt folosite mai mult pentru a arăta că este vorba despre o deschidere a Rusiei, ceea ce cu siguranţă nu este adevărat”, a adăugat Vasile Dîncu.

Întrebat dacă România are capacitatea de protecţie în caz de atac nuclear, ministrul Apărării a răspuns că în astfel de situaţii nicio ţară nu are „remedii”. „Noi am inventariat potenţialul nostru de apărare civilă şi adăposturi, dar împotriva unor posibile atacuri nucleare nu prea există remedii nicăieri pe pământ. Deci ar fi un dezastru total, o adevărată apocalipsă. Nu vom ajunge însă acolo”, a răspuns ministrul.

Ministrul Apărării este de părere că la finalul războiului, indiferent de deznodământul acestuia, „Vladimir Putin nu va mai putea să existe ca şi lider recunoscut” şi „nu ar fi exclus să sfârşească foarte prost”.

„S-ar putea să piardă şi puterea şi să aibă o soartă pe care cu siguranţă nu şi-a dorit-o. (...) Arată că marele urs nu are atâta putere”, a mai Vasile Dîncu.