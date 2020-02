Dezvăluiri din culisele PSD. „Vasile Dâncu nu urmăreşte decât dezintegrarea PSD-ului”

„Târziu în noapte PSD a anuntat ca amana Congresul programat pentru 29 februarie din cauza aparitiei primului caz de Coronavirus in Romania. Multi s-au grabit sa aprecieze gestul 'responsabil' insa pe la colturi lideri din partid se intrebau ce s-a intamplat totusi de scrisoarea catre ei a venit in miez de noapte. Nu aparuse nimic in cursul zilei care sa justifice o precipitare a deciziei. De fapt, 'gestul responsabil' de amanare are legatura cu grupul de la Cluj. Blestemul care pare sa urmareasca PSD la nesfarsit. E bine cunoscuta incercarea acesti grupari alaturi de cativa lideri de judet de a-l impune pe Vasile Dancu in conducerea partidului”, a scris Anca Alexandrescu pe realitateadipsd.net.