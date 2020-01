„Deputatul AKM”, după ironiile lui Titus Corlăţean: Nu mai suport reacţii ale unor colegi despre care nu ştiu când şi-au făcut facultăţile

Cătălin Rădulescu, cunoscut şi ca „Deputatul AKM” sau „Deputatul Mitralieră”, a reacţionat după ironiile pe care le-a avut la adresa sa senatorul Titus Corlăţean.

„E opinia personală a dânsului, eu mi-am spus opinia mea. Am vrut numai să reamintesc că din 2013 până în 2016, când noi am participat la alegeri şi am scos un scor de 48%, scorul de 48% s-a scos cu stilul ăsta „mitralieră”, cum spune dânsul”, a afirmat deputatul PSD pentru B1TV