Deputat PNL: „Solicit lui Pîrvulescu să se autosuspende din funcţia de preşedinte al PNL Teleorman”. Cîţu, acuzat de dublă măsură

Eugen Pîrvulescu este în prezent sub control judiciar. FOTO Arhivă personală / Facebook Eugen Pîrvulescu

„Am aşteptat câteva zile. Am aşteptat o săptămână. Am aşteptat două săptămâni. Nu s-a ȋntâmplat nimic, nu s-a sesizat nimeni. Drept urmare, pe această cale, ȋn calitate de deputat al PNL Iaşi, ȋi solicit public domnului Eugen Pîrvulescu să se autosuspende din funcţia de preşedinte al PNL Teleorman”, a scris, vineri seară, pe Facebook, Alexandru Kocsis.

Deputatul afirmă că Eugen Pîrvulescu se află din data de 22 iulie sub control judiciar, inculpat într-un dosar DNA ȋn care este acuzat că a trucat concursul de la Serviciul judeţean de Ambulanţă Teleroman. „Eu nu judec, dar ştiu că oamenii îi judecă aspru pe politicienii care fac naveta între tribunal şi partid. Uman sunt alături de Eugen Pȋrvulescu şi am ȋncredere că, dacă este nevinovat, va reuşi să probeze asta ȋn faţa instanţei de judecată, dar situaţia sa juridică nu poate afecta imaginea Partidului Naţional Liberal. Într-o situaţie similară, preşedintele PNL IASI, filiala noastră fanion din nord-estul României, a anunţat, pe 28 aprilie, că a fost informat de DNA că are calitate de inculpat ȋntr-un dosar şi s-a autosuspendat din funcţia de preşedinte al filialei. S-a autosuspendat şi nu a candidat pentru nicio funcţie ȋn alegerile interne din data de 3 iulie”, a mai scris deputatul.

Liberalul îl acuză pe Florin Cîţu de dulbă măsură. „La vremea respectivă, Florin Cîţu a calificat decizia colegului meu de la Iaşi drept ”uşor tardivă”, deşi a fost luată în aceeaşi zi cu anunţul făcut de DNA. Acum, Florin Cîţu l-a felicitat pe Eugen Pîrvulescu pentru faptul că îl sprijină la şefia partidului. De ce această dublă măsură?

Aştept decizia domnului Pȋrvulescu de autosuspendare din funcţia de preşedinte al PNL Teleorman. Aştept consecvenţă”, a mai afirmat deputatul.

Senatorul Eugen Pîrvulescu, cercetat de DNA după ce ar fi cerut membrilor unor comisii de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Teleorman să îi dea subiectele la concursuri organizate pentru posturi de asistent medical şi şofer, a anunţat, joi seară, că suţine candidatura lui Forin Cîţu pentru preedinţia PNL. ”Bine ai venit în echipa câştigătoare, Eugen”, a scris imediat pe Facebook premierul Florin Cîţu