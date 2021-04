Uniunea Europeană este în plin proces de legiferare pentru a introduce un regulament ce ar trebui să unifice procedurile din diversele ţări membre şi să faciliteze trecerea frontierelor. De la începutul pandemiei, statele europene au luat măsuri pentru controlul la frontiere, din punct de vedere sanitar. Au fost momente în care frontierele au fost practic închise pentru călătorii, iar precauţiile aflate şi astăzi în vigoare impun, în general, carantinarea şi cer dovada unor teste negative. Adoptarea unui regulament comun ar fi un mare pas înainte. Fără o astfel de înlesnire, ar fi foarte greu de imaginat că s-ar putea relua călătoriile şi relansa industrii de care depind venituri de miliarde şi milioane de locuri de muncă. De ce ar trebui un regulament comun pentru ţările europene? Pentru că politica sanitară este un atribut al fiecărui stat membru al Uniunii Europene. De aceea măsurile instituite la frontiere pentru controlul pandemiei sunt foarte diverse.

Un regulament cât mai uniform şi un document digital, numit adeverinţa verde, ar simplifica mult procedurile şi ar uşura călătoriile. S-a spus despre noua adeverinţă verde că ar fi un paşaport de vaccinare. Nu este deloc aşa. Adeverinţa va fi, după intrarea în vigoare, doar o dovadă că persoana titulară a făcut vaccinul sau are un test negativ sau are anticorpii necesari pentru a călători fără riscuri deosebite. Documentul ar certifica, de fapt, că titularul nu reprezintă un risc de a aduce boala în ţara pe care o vizitează. Nimic mai mult. Adeverinţa nu e un paşaport pentru că nu este o cerinţă obligatorie la trecerea frontierelor. Nimeni nu este obligat să o aibă. Din acest motiv, nici nu afectează dreptul fundamental al cetăţenilor europeni la libera circulaţie. Orice cetăţean european, fie că are un astfel de document, fie că nu, poate călători. Deci nimeni nu este obligat să se vaccineze sau să facă un test. Diferenţa este că adeverinţa verde scuteşte timp şi birocraţie. Şi nu este puţin lucru, dacă ne gândim că nu mai este nevoie să prezinţi rezultatele testelor în diverse limbi şi formate, digital sau pe hârtie. Logic, persoanele care nu prezintă riscuri, pentru că sunt imunizate, nu mai trebuie să intre în carantină la ieşirea sau la intrarea în ţară, ceea ce este un mare câştig. Dar toată lumea are dreptul de a călători. Deci adeverinţa nu este un paşaport.

În al doilea rând, adeverinţa nu va avea date personale sau medicale în afara celor enumerate, nume, vaccinare, test negativ, deci datele personale nu sunt puse în pericol.

Ce se aşteaptă de la adeverinţa verde? Procesul de legiferare nu este încheiat, dar se aşteaptă ca întreaga procedură să fie accelerată. Parlamentul European ar putea da un vot final săptămâna viitoare, după care ar urma procedura de negociere a aspectelor divergente între instituţiile europene. Sunt încă aspecte ce trebuie clarificate, privind durata unui astfel de regulament sau vârsta persoanelor cărora li se poate aplica. Cei mai optimişti speră ca în luna iunie să existe acest regulament. Cele mai interesate sunt ţările cu turism puternic, dar toţi cetăţenii europeni îşi doresc să poată călători din nou cât mai uşor. Reprezentanţii industriilor transporturilor, cel mai mult ai transporturilor aeriene, ai turismului şi ai industriei ospitalităţii sunt nu numai nerăbdători să redeschidă, dar şi convinşi că altă şansă de supravieţuire, după un an fără activitate, nu este. Viitorul regulament nu este soluţia universală menită să rezolve toate problemele, dar economiile europene şi nu numai, pentru că şi alte state sunt interesate pentru o recunoaştere mai largă, aşteaptă un semnal clar de redeschidere a călătoriilor şi a industriilor aferente.

Oricum, state care se bazează mult pe turism, cum ar fi Grecia sau Israelul, au negociat sau sunt în curs de negociere acorduri bilaterale de recunoaştere a documentelor naţionale privind vaccinarea sau atestarea rezultatelor testelor, dar o reglementare unică ar rezolva dintr-un foc toate aceste proceduri. Cea ce nu înseamnă totul, dar înseamnă foarte mult, în condiţiile date.