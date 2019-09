Dăncilă: Votul din Senat certifică faptul că PSD are în continuare majoritate în Parlament; Ieşirea de la guvernare a fost luată de un grup restrâns din ALDE

„Felicitări domnului Teodor Meleşcanu pentru alegerea în funcţia de preşedinte al Senatului României! Votul de astăzi certifică faptul că PSD are în continuare majoritate în Parlament şi că, aşa cum am spus şi aseară, avem curajul şi încrederea să venim la vot cu un nou guvern”, a transmis Viorica Dăncilă, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.



Ea a mai spus că PSD a ales să-l susţină pe Teodor Meleşcanu pentru şefia Senatului pentru a-şi reconfirma buna credinţă şi asumarea programului de guvernare cu care a pornit la drum în 2016.



„Am ales să îl sprijinim pe domnul Meleşcanu pentru a ne reconfirma buna-credinţă şi asumarea programului de guvernare cu care am pornit în 2016, precum şi respectul faţă de cei care au preferat să nu fugă de responsabilităţi. Ieşirea de la guvernare a fost luată de un grup restrâns din ALDE, iar votul de astăzi - precum şi dorinţa domnului Meleşcanu şi a altor colegi de menţinere a acestei guvernări - confirmă faptul că sunt mulţi oameni responsabili în acest partid care respectă angajamentul pe care ni l-am luat, împreună, în faţa oamenilor. În ciuda tuturor speculaţiilor şi a atacurilor candidaţilor de profesie, noi continuăm pe drumul pe care am pornit, cel al respectului faţă de români şi al împlinirii promisiunilor făcute”, a mai declarat Viorica Dăncilă.



Teodor Meleşcanu a câştigat marţi funcţia de preşedinte al Senatului primind 73 de voturi, iar Alina Gorghiu, susţinută de opoziţie, a fost votată de 59 de senatori.

