Dăncilă dezvăluie de ce Gabriel Oprea a fost la sediul PSD: Este vicepreşedinte în CEx, are drept de vot

Gabriel Oprea a fost duminică seara la sediul PSD din strada Kisseleff, ceea ce a creat unele controverse. Viorica Dăncilă a explicat că prezenţa lui Gabriel Oprea este cauzată de faptul că el are funcţia de vicepreşedinte în Comitetul Executiv.

”Noi am făcut protocol de colaborare cu sindicatele, cu CNSLR Frăţia, cu Uniunea Militarilor şi Poliţiştilor, am făcut cu mai multe sindicate, iar prin aceste protocoale pe care le-am semnat, lidierii sindicatelor respective fac parte din Comitetul Executiv Naţional. Avem cu cinci sindicate. Toţi liderii de sindicate au funcţie de vicepreşedinte la nivel de Comitet Executiv Naţional. Am făcut cu cinci sindicate, deci avem cinci vicepreşedinţi. Au şi drept de vot”, a spus Viorica Dăncilă, întrebată despre motivul pentru care Gabriel Oprea a fost prezent duminică la sediul PSD, conform Digi24.

Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a precizat că el nu l-a văzut şi că nu ştie dacă generalul a fost prezent la PSD.