Dăncilă, despre mail-ul în care explica de ce nu e periculoasă OUG 13: Nu mai ştiu ce am scris. Să vorbim de perioada în care am fost premier

Ulterior, când i-a fost adresată o nouă întrebare pe acest subiect, ea a replicat: "Iar ne întoarcem la OUG 13? Eram europarlamentar. Suntem într-o dezbatere pentru Preşedinţia României. Să venim cu lucruri mult mai clare. Eram premier, să îmi asum OUG 13? Eram ministrul Justiţiei? Nu încercaţi să lipiţi de mine OUG 13, nu am emis-o eu".







Dăncilă a fost întrebată dacă în 2 februarie 2017 a trimis un mail în care explica de ce nu e periculoasă OUG 13?





"Nu eram premier, eram europarlamentar. Trebuia să explic pentru că au fost atacuri din partea lui Macovei şi Cristian Preda. Mailuri nu am trimis doar eu, toţi europarlamentari trimit mailuri pentru a clarifica anumite situaţii. Nu mai ştiu ce am scris atunci în mail. Să vorbim de perioada când am fost premier", a răspuns Dăncilă.





Ea a spus că trebuia să îşi apere ţara şi să spună că România nu e aşa cum o acuză unii.





Dăncilă a mai spus că ordonanţa a fost declarată constituţională, dar acum nu e oportună. "Nu o pot da datorită referendumului pe justiţie", a spus ea.





Ulterior, i s-a adresat o altă întrebare despre OUG 13.





"Iar ne întoarcem la OUG 13? Eram europarlamentar. Suntem într-o dezbatere pentru Preşedinţia României. Să venim cu lucruri mult mai clare. Eram premier să îmi asum OUG 13? Eram ministrul Justiţiei? Nu încercaţi să lipiţi de mine OUG 13, nu am emis-o eu", a replicat Dăncilă.