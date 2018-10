Dăncilă, apărată la Strasbourg doar de extrema dreaptă. Cine sunt politicienii străini care au fost de partea premierului

La două zile de la avertizarea emisă de prim-vicepreşedintele Comisiei Europene (CE), Frans Timmermans, privind regresul României în lupta împotriva corupţiei, Viorica Dăncilă a răspuns, la Strasbourg, printr-o critică la adresa Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV). Dăncilă a cerut să i se comunice oficial „cine redactează acest raport, cine a furnizat datele şi cine a omis din neglijenţă sau din rea credinţă abuzurile protocoalelor încheiate între Parchet şi Servicii”. Rapoartele MCV sunt încheiate de Comisia Europeană după consultări cu reprezentanţi ai Guvernului, ai societăţii civile şi ai sistemului judiciar. E o practică pe care liderii europeni o repetă de 11 ani, de la aderarea României la UE. În acest timp, Viorica Dăncilă a fost europarlamentar (în ultimii nouă ani), deci se presupune că a luat direct parte la discuţiile despre România purtate la Bruxelles şi Strasbourg.

„Nu am venit să dau socoteală, am venit pentru că vă preţuiesc şi vă respect. Cer acelaşi respect pentru poporul român. Pentru cine vrem să construim un sistem de justiţie viabil în România? Pentru MCV? Pentru politicieni? Nu, vrem să facem o justiţie independentă pentru cetăţeni. Este legitim să ne întrebăm în ce fel a apărat MCV cetăţenii români de încălcarea gravă a drepturilor lor. În rapoartele MCV nu am văzut nimic despre încălcările drepturilor omului, despre protocoale. Asta înseamnă că acest MCV şi-a ratat menirea pentru care a fost creat”, a declarat Dăncilă la tribuna plenului PE.

Scut extremist în jurul Vioricăi Dăncilă

Deşi PSD este membru al grupului Socialiştilor şi Democraţilor europeni, niciun partid de stânga nu a susţinut, în timpul dezbaterii, guvernul român. Scut în jurul Cabinetului Dăncilă au făcut doar europarlamentarii români din PSD şi ALDE şi reprezentanţii partidelor extremiste din Franţa, Anglia şi Grecia.

„După Ungaria şi Polonia, România a intrat în vizorul Comisiei Europene. De fiecare dată, argumentele juridice şi textele de lege nu sunt decât pretexte. În realitate, ce nu suportă Comisia este democraţia şi faptul că popoarele vor să ia ele deciziile“, a declarat Nicolas Bay, membru al Frontului Naţional din Franţa.

Steven Woolfe, reprezentant al partidului britanic UKIP, a încurajat-o pe Viorica Dăncilă, amintindu-i că are o responsabilitate faţă de poporul român, şi nu faţă de „şleahta” din Parlamentul European. „Aţi primit peste 45% din voturile ţării acum un an, aţi devenit liderul unei ţări care este mândră. Aţi venit aici astăzi pentru a fi atacată şi batjocorită de acei oameni din prima bancă pentru un singur motiv: că aveţi îndrăzneala să le ţineţi piept şi să nu vă supuneţi felului lor anti-democratic de a acţiona“, a spus Woolfe.

O poziţie îngăduitoare a mai avut şi Eleftherios Synadinos, fondator al Uniunii Patriotice Radicale şi fost membru al partidului neonazist grec Zorii Aurii, spunând că „e normal să mai existe greşeli şi defecte în sistemul judiciar”, dar că „este timpul ca UE să îşi arate suportul prin a oferi asistenţă tehnică”.

Nu putem înţelege reacţia extremă a guvernului dumneavoastră în acea tragică zi din 10 august când vocile poporului au vrut doar să se facă auzite. Esteban González Pons

europarlamentar spaniol Nu pot accepta ca Jandarmeria română să fie acuzată. Nu interziceţi României ceea ce e permis în alte state. Vrem să fim parteneri, dar să fim parteneri egali.

Viorica Dăncilă

premierul României

Uniţi în critică şi în îngrijorare

De partea lui Frans Timmermans s-au arătat toate grupurile importante din Parlamentul European, fie ele de stânga, ecologiste sau liberal-democrate. Europarlamentarii străini au luat, pe rând, cuvântul exprimându-şi îngrijorările cu privire la modul în care Guvernul României alege să acţioneze atunci când poporul român protestează.

„Nu putem înţelege reacţia extremă a guvernului dumneavoastră în acea tragică zi din 10 august când vocile poporului dumneavoastră au vrut doar să se facă auzite. Puteţi ignora criticile noastre, dar nu ar trebui să ignoraţi niciodată vocea propriului popor. Românii s-au luptat pentru acest drept în 1989. De ce îl ignoraţi? Ce interese ascunse colcăie în spatele Guvernului dumneavoastră?”, a întrebat spaniolul Esteban González Pons, reprezentant al Partidului Popular.

Critică la adresa violenţelor din 10 august a adus şi europarlamentarul maltez Roberta Metsola, atrăgând atenţia că „oamenii care au fost bătuţi cu bastoane nu erau terorişti, ci mame şi taţi care strigau cu gaze lacrimogene în piept «justiţie, nu corupţie!»“. Viorica Dăncilă a răspuns: „Nu am văzut aceeaşi poziţie faţă de mitingul de la Bruxelles sau de la alte evenimente din Spania sau Franţa. Nu pot accepta ca Jandarmeria română să fie acuzată. Nu interziceţi României ceea ce e permis în alte state. Vrem să fim parteneri, dar să fim parteneri egali“.

Propaganda rusă, Dragnea şi Tăriceanu au lăudat-o pe Dăncilă

Prestaţia premierului Viorica Dăncilă a fost aplaudată la Bucureşti atât de liderul PSD, Liviu Dragnea, cât şi de partenerul său de coaliţie, Călin Popescu Tăriceanu. „Vreau să o felicit cu toată forţa pe doamna prim-ministru Viorica Dăncilă pentru prestaţia de azi, pentru poziţia pe care a avut-o şi pentru demnitatea cu care a apărat poziţia României şi imaginea României în Parlamentul European”, a declarat Dragnea. „Aş vrea să văd şi alţi români în măsură să prezinte şi să promoveze şi să apere imaginea şi interesele României cum a făcut-o doamna prim-ministru Viorica Dăncilă astăzi. Bravo ei, s-a prezentat foarte bine”, a spus şi liderul Senatului, în Parlament.

Tot în categoria laudelor intră şi declaraţiile ministrului de Interne, Carmen Dan, care a considerat discursul Vioricăi Dăncilă drept „poziţia unui adevărat român”, „corect şi bine informat”.

Şeful Executivului a primit aprecieri şi în presa de stat rusă, site-ul Sputnik titrând miercuri: „Viorica Dăncilă - lecţie de demnitate în Parlamentul European! Le-a rupt gura!“. A urmat apoi un text elogios la adresa premierului. „Erau pregătiţi să o facă de râs pe Viorica Dăncilă - şi, prin ea, România. Dar, surprinzătoarea politiciană cu aparenţe modeste a început brusc, trimiţând de la început parlamentarii europeni în corzi: «Nu am venit să dau socoteală!». A fost poate cel mai bun discurs ţinut de un politician român de la tribuna legislativului Europei — având chiar valenţe epice, iar ca fundament propoziţia «Cer respect pentru poporul român!»“, se precizează în articolul de pe Sputnik.