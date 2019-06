Dan Darna, surprins la o întâlnire de taina cu Ponta la Bruxelles. „Nu am vândut pielea ursului din pădure”. Despre ce au discutat

Liderul USR Dan Barna s-a întâlnit cu preşedintele ProRomânia, Victor Ponta, la Bruxelles, unde Alianţa USR-PLUS şi Pro România poartă negocieri cu oficiali europeni pentru a intra în noul grup politic En Marche din Parlamentul European. Poza a fost publicată de internautul Horaţiu Buzatu şi s-a rostogolit pe Facebook.

Potrivit unor surse politice, cei doi au vorbit despre susţinerea lui Peter Eckstein Kovacs ca Avocat al Poporului. Discuţia nu a vizat şi moţiunea de cenzură pregătită de Opoziţie împotriva Guvernului Dăncilă, susţin surse din anturajul preşedintelui USR .



Dan Barna a venit apoi cu o reacţie pe Facebook în care a confirmat că s-a văzut cu Victor Ponta pentru discuţii pe tema moţiunii de cenzură şi pentru susţinerea lui Kovacs ca Avocat al Poporului.

„Foarte frumoasă poza cu mine şi cu Ponta, dar cred că are nevoie şi de un context mai clar pentru a nu mai genera titluri fake news. Sunt zilele astea la Bruxelles pentru discuţiile pe marginea formării noului grup En Marche - ALDE - USR PLUS. M-am întâlnit cu Victor Ponta care era şi el aici şi am avut o discuţie 15 minute în care i-am cerut sa susţină moţiunea de cenzură şi Pro România sa îl susţină pe Peter Eckstein Kovacs ca Avocat al Poporului. Da, am discutat despre aceste subiecte pentru că sunt două teme pentru care avem nevoie de toate voturile Opoziţiei şi este normal să vorbim între noi. Nu am negociat, nu am făcut şi desfăcut guverne, nu am vândut pielea ursului din pădure. I-am spus ca e de dorit ca poziţia anti PSD pe care o declară public să fie urmată şi de nişte fapte (şi voturi) concrete. A fost o discuţie firească, una care ar fi trebuit să se desfăşoare în Parlament, dar pentru că eram amândoi aici, a avut loc la Bruxelles. Cam atât de pe frontul de Vest”, a scris Barna pe Facebook.



Săptămâna trecută, preşedintele USR, Dan Barna, a vorbit la „Adevărul Live” despre motivul pentru care ieri a participat la o emisiune a postului Antena 3. Liderul USR a explicat că a vrut să-şi transmită mesajul şi către cetăţenii cu viziuni diferite şi că după emisiune a primit mesaje de mulţumire de la oameni pentru că a mers în „biserica” părinţilor.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: