Dan Barna, despre Mihai Chirica: „Nu mai are geacă roşie, are geacă galbenă. Deşi a evoluat, are excese pesediste”

„La Iaşi, e o situaţie particulară pentru că actualul primar al Iaşiului, deşi a evoluat, să spun aşa, politica ca tip de geacă din păcare are excese pesediste. Adică nu mai are geacă roşie, are geacă galbenă. E o metaforă cunoscută cu nişte preşedinţi de partide care schimbă nişte geci de o culoare sau alta. Domnul Chicica deşi şi-a schimbat tricoul roşu cu tricoul galben şi-a păstrat, din păcate pentru el şi pentru PNL, a apăstrat apucăturile PSD-iste”, a declarat Dan Barna la Digi24, luni seară.





Barna a precizat că aleşii USR PLUS au unele condiţii pentru votarea bugetului local al municipiului Iaşi.





„Şi în momentul de faţă, lucrurile sunt în felul următor, ca să vă dau ştirea la zi, colegii mei din USR PLUS Iaşi au propus, pentru a vota acel buget, nişte condiţii, nişte criterii de super bun simţ. Sunt aşa: transparentizarea contractelor primăriei, concursuri pentru arhitectul-şef, concursuri pentru city manager, adică nişte cerinţe care în toată lumea se numesc bună guvernare şi transparenţă, audit pe ceea ce înseamnă cheltuielile municipalităţii, adică lucruri fireşti prin care se poate transmite de către primarul general, că se schimbă lucrurile în administraţia locală. De ce spun asta? Pentru că dacă ieşenii ar fi avut încredere în Mihai Chirica necondiţionat, aşa cum pretinde dânsul, i-ar fi dat o altă majoritate. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Faptul că majoritatea este consolidată şi constituită în jurul USR PLUS, cu Mihai Chirica, într-adevăr, arată că ieşenii aşteaptă nişte schimbări în modul de administrare a primăriei, iar ceea ce a propus domnulChirica până acum, nu arată lucrul ăsta”, a declarat Barna.





Liderul USR PLUS a adăugat că sunt şapte puncte pentru care consilierii locali aşteaptă răspunsuri.