Dacian Cioloş, atac la PSD şi PNL: Parlamentul şi Guvernul se joacă de-a politica, spre ruşinea lor şi drama cetăţenilor

„Sunt perfect de acord cu preşedintele Iohannis că virusul nu are culoare politică. Dar haideţi să spunem adevărul: incompetenţa are culoare politică şi este marcă înregistrată a celor două partide care fac jocurile în parlament şi în guvern în clipa de faţă. Ştiam că vine valul doi, ştiam că avem probleme de testare, ştiam că lucrurile pot scăpa de sub control. Iată că astăzi avem şi cifre pentru a confirma temerile noastre”, a scris Dacian Cioloş, joi, pe Facebook.

Fostul premier tehnocrat a mai spus că „vinovaţii sunt cei care de 30 de ani alternează la putere şi nu au pregătit aparatul administrativ şi societatea pentru momentele de criză”. Cioloş a adăugat că „responsabilităţile trebuie asumate fără nicio ezitare”.

„În ritmul acesta, cu voturi suficiente pentru a guverna încă 30 de ani, România va fi la fel. Nu se va schimba nimic în bine. Responsabilităţile trebuie asumate fără nicio ezitare. Într-o situaţie de criză internaţională, în care o planetă întreagă îşi numără morţii şi încearcă să găsească soluţii medicale, Parlamentul şi Guvernul României se joacă de-a politica, spre ruşinea lor şi drama cetăţenilor”, a completat liderul europarlamentarilor Renew Europe..