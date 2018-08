Dacian Cioloş: După proteste, am primit telefoane de la oameni care m-au întrebat când pot să vină în partid. Jandarmeria a expus ostentativ tunurile cu apă

Adevărul: Aţi depus azi un denunţ penal împotriva unor persoane cu funcţii administrative. Ce persoane aţi vizat?

Dacian Cioloş: Dincolo de taberele care s-au profilat, pe noi ne interesează să nu fim în situaţia ca un partid politic, fie el şi aflat la guvernare, să nu submineze instituţii ale statului. E foarte important să aflăm adevărul, ca să nu aruncăm vina pe instituţii întregi. E foarte improtant să izolăm responsabilităţi, în contextul în care avem un partid care se comportă ca partid-stat. Eu am lucrat foarte bine cu Jandarmeria.

Am decis împreună cu alte organizaţii să depunem un denunţ penal. Salutăm faptul că Parchetul a deschis o anchetă in rem privind faptele. Noi venim cu argumente concrete şi persoane concrete. Am depus plângere împotriva ministrului Carmen Dan, prefectului Speranţa Clişeru şi şefului Jandrmeriei. Nu Cioloş a depus acest denunţ penal, ci Platforma România 100.





De unde aţi adunat mărturiile?

Cei care au participat la proteste au filmat cu telefonul scene, agresiuni. Sunt lucuri care se văd foarte clar. Pentru mine clar, chiar dacă n-am participat la protest: grupuri de agitatori şi de huligani erau în preajma locului unde urma să se desfăşoare protestul. În mod normal, Jandarmeria ştia cine sunt acei huligani, pentru că nu e prima dată când participă la proteste.

S-a întâmplat ceva asemănător şi cu Ordonanţa 13, la protestul de atunci. Atunci au fost izolaţi. De ce s-a putut atunci şi acum nu?

Pe mine mă suprinde faptul că acei indivizi nu au fost izolaţi preventiv, înainte de a se împrăştia prin mulţime. Există structuri de culegere de infromaţii în interioarul MAI şi chiar în interiorul Jandarmeriei. E foarte curios că provocatorii erau acolo, Jandarmeria se pregătise deja cu tunuri de apă expuse ostentitaiv, dar nu i-a izolat pe huligani. Cei din conducerea Jandarmeriei nu pot veni cu scuza că i-au scăpat pe huligani în mulţime, pentru că, în alte cazuri, au acţionat foarte profesionist.

Am auzit azi un purtător de cuvânt al Jandarmeriei că unele imagini nu fac cinste instituţiei. Cred că oamenii trebuie să ştie foarte clar ce s-a întâmplat, dacă acţiunile au fost premeditate sau nu. În afară deo responsabilitate penală, cred că trebuie asumată şi o responsabilitate politică. Cel care şi-a asumat vizibil puterea în PSD şi în stat este Liviu Dragnea, care trebuie să-şi asume repsonsabilitatrea pentru ce s-a întâmplat acolo. Împreună cu el şi prmeierul Viroica Dăncilă şi ministrul de Interne Carmen Dan. Un partid ca PSD vine şi trece, dar instituţiile satului nu au voie să fie discreditate de un partid, oricare ar fi el

Şefii de acum sunt oamenii careerau şi pre vremea dumneavoastră?

Şeful Jandarmeriei nu era cel de pe vremea când eram eu premier. Eu am lucrat cu ministrul de Interne, nu direct cu Jandarmeria.

Trebuia Carmen Dan să informeze premierul?

Carmen Dan trebuia să informeze premierul şi cu siguranţă premierul a fost informat. Eu eram informat de fiecare dată când erau anumite riscuri, când se pregăteau proteste. Planul de acţiune în detaliu mi se prezenta doar dacă-l ceream, dar n-am intrat în detalii. Premierul nu se poate ascunde că era plecat în concediu. Dar nu ştiu cum funcţionează lucrurile în partidul-stat PSD. Nu ştiu cum circulă informaţia. Eu unul am îndoieli că premierul îşi exercită direct rolul de prim ministru. Ministrul de Interne are o responsabilitate clară, la fel şi premierul are un rol direct.

S-a vehiculat de media apropiată de Putere faptul că mergeţi în Piaţa Victoriei şi vă anunţaţi candidatura la pezidenţiale?

Asta fac parte din categoria provocări şi manipulări. Am spus public că susţin protestul, dar că nu e cazul ca liderii politici să fie acolo. Orice aş face şi aş spune nu mai am dreptul de simplu cetăţean în percepţia publică. Totul e interpretat prin prisma responsabilităţilor pe care le-am avut. De unde până unde ideea că eu îmi lansez o candidatură? Orice candidatură a unui membru Ro+ o va lua partidul. Nu aveam cum să-mi anunţ eu candidatura acum. A fost o ştire falsă şi inducerea ideii că în spatele protestului stau partide politice.

Opoziţia a fost criticată că nu a condamnat şi agresiunile asupra jandarmilor?

Noi am condamnat orice tip de comportament agresiv verbal sau fizic. De ce ar fi venit oameni de la celălalt capăt al Europei, plătindu-şi singuri biletul, să dea cu sticle în jandarmi? Români care au plecat din ţară de nevoie vin la protest plătiţi de Soros? Haideţi să fim serioşi! Se merge pe principiul guvernăm divizând.

Partea bună e că românii din diaspora au arătat că s-au săturat şi că îi interesează ce se întâmplă în România. Această mobilizare cred că va rămână activă până la finalul anului 2020. Sper ca aceşti cetăţeni să se exprime la toate rândurile de alegeri. Sper ca această energie să rămână activă până la finalul lui 2020. Să rămânem vigilenţi, să nu ne trezim că partidul-stat PSD va organiza alegeri după aceeaşi mentalitate. Ce s-a întâmplat vineri a fost din cauza unor grupuri de provocatori şi a unor acţiuni curios de ineficiente şi agresive ale Jandarmeriei.

Ne confruntăm cu focare depestă porcină. Cum s-a ajuns aici?

E şi aici o dovadă de incompetenţă şi de iresponsabilitate. Principala competenţă o are Agenţia Sanitar Veterinară. E pusă în pericol sănătatea animală, ceea ce produce pagube economie imense. Poate duce la catastrofe economice. Olanda şi-a pierdut producţia de porci din cauza pestei porcine. Sunt animale purtătoare ale acestui virus, domestice şi sălbatice, care îl răspândesc. Nu există tratament împotriva acestui virus, ci vaccinuri, dar carnea de la animalele vaccinate nu poate fi comercializată în interiorul UE. Carnea aceasta nu are probleme pentru consumul intern. A apărut virusul în Deltă, prin porci sălbatici care au venit din Ucraina.

Cum puteţi opri nişte animale sălbatice?

Nu le poţi opri, dar le poţi urmări. Poţi să faci vănători ţintite.

În ce stadiu sunteţi cu actele pentru partid?

Cu actele suntem în fază finală, contestaţiile au fost respinse. Mai e un termen la sfârştiul lunii august. Într-un timp scurt o să se finalizeze şi acest proces formal de înregistrare. Am început deja să lucrăm al filiale. Am început să organizăm grupuri de iniţiativă la nivel regional. Lucrăm la programul politic pe care îl vom prezenta în toamnă. Vom fi pregătiţi pentru alegerile europarlamentare. O să facem un congres după alegerile europarlamentare.

Candidaţi la prezidenţiale?

Răspunsul tranşant îl va da partidul. Vom gândi un mod de reprezentare a candidaturilor pentru a arăta că avem oameni pentru orice funcţie din stat. După protestele de vineri, am primit câteva telefoane de la oameni care m-au întrebat când şi unde pot să vin să mă înscriu în partid.

Poate avea loc o coagulare a forţelor anti-PSD?

Există toate premisele şi pentru acest lucru. Avem un dialog cu alte partide. Mai intens cu USR, chiar şi cu societatea civilă. Doamna Kovesi nu e nici în societatea civilă, nici într-un partid. Doamna Kovesi şi-a făcut foarte bine treaba ca procuror. În 2016 au fost două, trei partide în opozţie, dar 60% din votanţi au rămas acasă. Oare nu pentru că n-au găsit o ofertă credibilă? Cred că e în interesul democraţiei să avem o ofertă credibilă.