Cum s-au mufat tehnocraţii din USR-PLUS la banul public în 2016: zeci de mii de lei luaţi din prezenţa în CA-uri. „E imposibil ca Dacian să nu fi ştiut”

Liderii USR-PLUS sunt unii dintre cei mai mari critici modului cum funcţionează consiliile de administraţie ale companiilor de stat, fiind evidenţiat mai ales faptul că acestea sunt veritabile sinecuri, din moment ce prin muncă minimă primeşti indemnizaţii anuale de zeci de mii de lei.

În acest context, Valeriu Nicolae, fost secretar de stat în Guvernul Cioloş şi fost candidat la parlamentare, a adus în atenţia publică un aspect ignorat anii trecuţi, adică faptul că inclusiv unele din vocile critice la adresa sinecurilor politice au beneficiat de acestea, dar acest lucru a fost trecut cu vederea.

„Uimit de tăcerea USRPLUS pe tema consiliilor de administrație am făcut câteva verificări. Mi s-a făcut rău. Fizic rău.

Conform declarațiilor de avere, omul care m-a angajat pe mine a primit 331.644 RON de la stat în anul de tehnocrat sau aproape 74.000 EUR. Jumătate dintre ei de la EximBank. Dragoș Tudorache este acum directorul executiv al PLUS. Un om care făcea, cu mulți ani înainte de a veni în guvernul tehnocrat, peste 100.000 de EUR anual în slujbe internaționale foarte bine plătite. Dragoș Pîslaru, șeful meu la Ministerul Muncii, primise și el 14.417 RON în perioada când am fost ambii consilierii lui Dacian, adică aproape încă un salariu în plus pe lună”, a scris pe pagina sa de Facebook Valeriu Nicolae.

Într-adevăr, conform declaraţiei de avere a lui Tudorache de la depunerea mandatului de ministru, actualul număr doi din PLUS a înacasat 165.000 de lei de la EximBank, adică cu doar 1.000 de lei mai puţin decât salariul său de şef al Cancelariei, apoi de ministru de Interne, care se ridica la 166.000 lei.

„Alin Mituță, cel care a devenit șeful cancelariei în locul lui Dragoș Tudorache, a primit și el 47.760 RON în plus de la Hidroelectrica și Complexul Energetic Muntenia S.A.”, a mai precizat Valeriu Nicolae. Potrivit declaraţiei de avere consultate de Adevărul, Alin Mituţă, care va deveni eurodeputat prin plecarea lui Ghinea la Fondurile Europene, a primit 26.670 de lei de la Complexul Energetic Oltenia şi 21.000 de la Hidrolectrica.

Conform fostului coleg de Guvern, şi actualul ministru al Sănătăţii a luat din partea unui CA circa 20.000 de lei. iar soţul Ancăi Dragu, actuala şefă a Senatului 55.000 de lei, dintr-o funcţie dată tot de Executiv. Valeriu Nicolae a amintit şi banii primiţi din consilii de administraţie de deputatul Ionuţ Moşteanu (aproximativ 20.000 de lei) şi actualul deputat PNL Ionel Dancă, fost responsabil cu partea de comunicare în Guvernul Cioloş, care a încasat de la mai multe consilii de administraţie suma totală de 67.500 de lei.