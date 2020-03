Cum răspunde Orban, după ce a fost învestit cu votul covârşitor al aleşilor PSD

„Parlamentarii PNL nu au fost prezenţi decât în număr de 44 tocmai pentru că ceilalţi parlamentari nu au venit pentru a nu transmite virusul în cazul că sunt infectaţi.

Salut decizia parlamentarilor din fiecare partid care au decis să învestească guvernul. E o decizie responsabilă şi arată că Parlamentul a înţeles momentuş în care ne aflăm.

Războaiele politice, încercarea de a câştiga capital politic trebuie să înceteze. Toate forţele politice trebuie să colaboreze pentru a găsi cele mai bune răspunsuri. Voi colabora cu toate formaţiunile politice, cu Parlamentul ca instituţie şi să fiu la înălţimea situaţiei”, a declarat duminică seară premierul Ludovic Orban.

„USR şi-a făcut datoria. Am venit la vot în Parlament şi am votat pentru învestirea unui guvern cu puteri depline. Am avut o prezenţă masivă, excepţiile fiind colegi cu contraindicaţii medicale.

Iată şi cifrele de prezenţă până la această oră:

- grup USR: 33 voturi din 40 membri (prezenţă: 83%)

- grup PNL: 42 voturi din 113 membri (prezenţă: 37%)

- grup PSD: 172 voturi din 202 membri (prezenţă: 85%)

- grup UDMR: 16 voturi din 30 membri (prezenţă: 53%)

- grup PMP: 12 voturi din 15 membri (prezenţă: 80%)

- grup PRORO: 10 voturi din 21 membri (prezenţă: 48%)”, a scris Cătălin Drulă pe Facebook.