Cum se va calcula factura la energie iarna aceasta şi cine sunt consumatorii vulnerabili. Explicaţia ministrului Virgil Popescu

Ministrul Virgil Popescu a oferit asigurări că nu vor fi probleme cu gazul sau energia electrică în sezonul rece şi a transmis că autorităţile sunt pregătite. Conform ministrului interimar al Energiei, peste 15 milioane de români vor beneficia de aceste măsuri.

„Românii nu trebuie să facă absolut nimic decât să îşi monitorizeze consumurile. Am mărit grila de consum, nu mai sunt 200 de kw sunt 300 de kw lunar, plus 10% marja de toleranţă. La gaze naturale a rămas acelaşi volum de 1.200 de metri cubi. (...) Am mărit valoarea compensării de la 0,21 de lei la 0,291 de lei pe kilowatt şi am mărit procentul de discount pentru gaze naturale de la 25% la 33%.

Am plus un plafon pentru energia electrică de 1 leu pe kilowatt cu toate taxele incluse, din care 0,525 de lei e preţul energiei electrice”, a explicat ministrul Virgil Popescu la Digi24, precizând că furnizorii nu mai pot vinde către consumatorul casnic mai sus de plafonul acesta.

Virgil Popescu a transmis că un consumator casnic va plăti maximum 71 de bani pe kw, adică la fel ca anul trecut. Compensarea asigură un preţ mic pentru energia electrică şi gaze, susţine ministrul, care a oferit un exemplu de calcul pentru factura la energie:

100 de kw - consum lunar. A crescut la 300 de kw limita maximă de consum pentru care se acordă aceste beneficii ( adică între 100 kw şi 300 kw). Dacă preţul este ca acum, 85 de bani X 100 de kw face 85 de lei factura. Compensarea este de 0,291 X 100 face 29 de lei. Românul plăteşte 56 de lei. Dar avem şi un prag inferior de valoare de referinţă, 68 de baniX100 face 68 de lei. Dacă aplicarea compensării scade sub valoarea de referinţă, va plăti această valoare.

În cazul în care preţul energiei creşte peste 1 leu pe kw, intervine plafonul. „Pentru un consum de 100 de kw, valoarea facturii va fi un leu X 100, din care se scade compensare, deci preţul va fi de 71 de lei”, a explicat Virgil Popescu.

Conform ministrului Popescu, măsurile ar trebui să intre în vigoare de la 1 noiembrie şi vor fi valabile până la sfârşitul lunii martie 2022, cu posibilitatea de a prelungi perioada de aplicare a măsurilor şi pentru luna aprilie.

Cine sunt consumatorii vulnerabili

„Dacă am un venit mediu pe membru de familie de 850 de lei sunt un consumator vulnerabil. Completarea documentaţiei pentru consumatorul vulnerabil este gestionată de ministerul Muncii şi primărie. La primărie se completează. Se face o bază de date care va fi transmisă furnizorilor”, a explicat ministrul.

Situaţia gazelor în Capitală

„Elcen are asigurată întreaga cantitate de gaze de care are nevoie la un preţ mai mult decât competitiv. Primeşte gaz cu mult sub preţul pieţei. Problema furnizării este a Termoenergetica, care este în subordinea primăriei Capitalei. Anul trecut Elcen a vândut gigacaloria cu 190 de lei, preţul la care a ajuns la bucureştean a fost de 550 de lei trecut prin Termoenergetica şi pierderile din sistem. Primăria a intervenit şi a dat o subvenţie de 200 şi ceva de lei. Numai că primăria a dat pe hârtie acel preţ.

La rândul ei nu a plătit acea subvenţie şi se adună an de an datorii. Primarul general ar trebui să stabilească preţul gigacaloriei şi subvenţia. Îi rog să nu mai fie subvenţie pe hârtie şi să o şi plătească. (...) Aşteptăm ca Elcen să iasă din reorganizare şi să poată accesa fonduri europene pentru modernizarea producţiei”, a mai explicat ministrul interimar al Energiei.

