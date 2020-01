Culisele luptei pentru putere din PSD: Ciolacu şi Grindeanu vor şefia partidului. Paul Stănescu, prins la mijloc

Cu o lună înainte de Congres, PSD este din nou divizat. Preşedintele interimar, Marcel Ciolacu, se luptă pentru şefia partidului cu fostul premier Sorin Grindeanu, cu care a avut o relaţie extrem de apropiată până în urmă cu câteva zile. „Cu Sorin Grindeanu mănânc mai des decât mănânc cu familia mea, ne vedem zilnic, seara, când termin serviciul, locuim foarte apropiat“, spunea Marcel Ciolacu în urmă cu două săptămâni. Între timp, lucrurile s-au schimbat radical: Grindeanu râvneşte la şefia PSD, însă nu vrea să concureze direct cu Marcel Ciolacu la Congres, susţin sursele citate.

În acest moment, Ciolacu are de partea sa majoritatea organziaţiilor PSD şi e favorit penru şefia partidului, însă Grindeanu trage sfori în culise. „Sorin Grindeanu nu i-a spus lui Ciolacu în faţă că vrea să candideze la Congres, dar i-a transmis mai multe mesaje prin apropiaţi să stea deoparte, că partidul are nevoie de feţe noi. Chiar şi duminică seară a avut loc o întâlnire în care câţiva lideri au încercat să-l «răzgândească» pe Ciolacu, dar acesta nu a cedat şi nici nu cred că va ceda“, susţin surse din conducerea partidului pentru „Adevărul“.

Marcel Cioalcu a recunoscut relaţia tensionată cu Sorin Grindeanu, chiar dacă a împachetat-o ca glumă. „De vreo câteva săptămâni am nişte «prieteni» care îmi tot spun: «ai grijă la Grindeanu, ai grijă la Grindeanu!». Eu nu şi nu! Batman, Batman!“, a spus Marcel Ciolacu, la Timişoara, în fieful rivalului său.

Sorin Grindeanu are de partea sa organizaţia Timiş, pe care a condus-o până să devină premier. De altfel, Alfred Simonis, zis Freddy, noul preşedinte al PSD Timiş, i-a oferit lui Grindeanu, simbolic, o cerere de adeziune la PSD. Sorin Grindeanu a fost exclus din partid, după ce, în vara anului 2017, a refuzat să demisioneze din fruntea Guvernului la presiunile lui Liviu Dragnea. Ulterior, Grindeanu a făcut pace cu Dragnea, care i-a oferit şefia ANCOM, de unde fostul premier încasează lunar aproape 3.000 de euro. „Grindeanu demisionează de la ANCOM, unde are mandat până în 2023, numai dacă e singur că va deveni preşedintele PSD. Altfel, nu riscă un post călduţ doar ca să revină în partid pe o funcţie oarecare“, susţin sursele citate. „Conform legii, eu nu am voie să fiu în acest moment membru de partid. Asta nu înseamnă că nu o să devin în perioada următoare“, a spus Gindeanu la Timişoara. În mod ironic, nu are voie să fie membru de partid, dar a participat în ultima lună la toate alegerile PSD din teritoriu.

De partea lui Sorin Grindenau mai sunt foştii apropiaţi ai Vioricăi Dăncilă, repudiaţi de Marcel Ciolacu. Cele mai sonore nume: Eugen Teodorovici şi Mihai Fifor. „Cu Fifor chiar circulă o glumă în partid: să trecem în statutul PSD că Fifor trebuie să primească neapărat o funcţie de conducere“, a povestit, amuzat, unul dintre liderii social-democraţi. În era Dragnea, Mihai Fifor a fost preşedintele Consiliului Naţional, ministru Apărării şi ministrul Economiei, iar în era Dăncilă a fost interimar la MAI şi secretar general al partidului. După înfrângere de la prezidenţiale, Marcel Ciolacu a fost la un pas să-l bată, după ce Fifor a refuzat să demisioneze.

Paul Stănescu, situaţie ingrată

Secretarul general interimar al PSD, Paul Stănescu, a căzut la mijloc în disputa Ciolacu-Grindeanu. Potrivit surselor „Adevărul“, Paul Stănescu este unul dintre apropiaţii lui Marcel Ciolacu, pe care l-a susţinut să ajungă preşedinte interimar. Pe de altă parte, Alina Gabriela Modan, fiica lui Paul Stănescu, a fost angajată anul trecut de Sorin Grindeanu la ANCOM. Înainte de ANCOM, instituţie care se ocupă de comunicaţii, Alina Gabriela Modan a lucrat la Agromec Vişina SA, firmă controlată de tatăl său. Bunicul Alinei Modan a fost primarul comunei Vişina timp de trei mandate. Paul Stănescu încearcă să aplaneze conflictul dintre tabere. „Relaţia Marcel Ciolacu - Sorin Grindeanu este foarte bună, sunt prieteni de foarte mulţi ani. Să nu-şi facă cineva dubii, că ei tot prieteni vor rămâne, indiferent cine va candida la funcţia de preşedinte“, a spus Stănescu.

Potrivit surselor citate, Cozmin Guşă îl presează pe Paul Stănescu să-l susţină pe Sorin Grindeanu. Paul Stănescu a fost cel care, în toamnă, l-a readus în PSD pe Guşă, patronul trustului Realitatea TV. „După părerea mea, este mai bun Grindeanu decât Ciolacu“, a spus Guşă la Realitatea Plus.

Se acuză reciproc de „dragnism“

Apropiaţii lui Marcel Ciolacu îl acuză pe Grindeanu că a acceptat, ca premier, adoptarea celebrei Ordonanţă 13, care l-ar fi salvat pe Liviu Dragnea de puşcărie. Practic, declinul PSD a început cu protestele din iarna anului 2017. De cealaltă parte, tabără lui Grindeanu îl acuză pe Ciolacu că şi el a pactizat cu Dragnea, acceptând funcţia de vicepremier în Guvernul Tudose. Însă momentul elocvent pentru raportarea cleor doi la Liviu Dragnea rămâne fotografia din primăvara anului 2017, cu Liviu Dragnea şi Sorin Grindeanu pescuind într-o barcă la care vâslea Marcel Ciolacu.