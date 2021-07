Culisele demiterii lui Alexandru Nazare. Care sunt adevăratele motive ale mazilirii ministrului Finanţelor

Primele clinciuri între premier şi ministrul Finanţelor au început după ce Alexandru Nazare şi-a adus în echipa de la minister mai mulţi funcţionari care au fost apropiaţi de guvernările PSD, unii chiar cu influenţă mare pe lângă Eugen Teodorovici şi Viorica Dăncilă. Mai mult, Nazare i-a îndepărtat oamenii lui Cîţu din minister şi a numit în unele structuri subordonate ministerului Finanţelor persoane, fără vreo consultare prealabilă cu premierul.

O a doua problemă care l-a deranjat pe premier a fost faptul că Nazare nu a fost receptiv la găsirea celor 7 miliarde de lei pe care Florin Cîţu i-ar vrea daţi către aleşii locali, pentru proiectele care vizează drumuri judeţene şi comunale. Fondurile pentru teritoriu contează mai ales în vederea susţinerii pentru Congresul din 25 septembrie.

Ministrul Finanţelor a încercat să stea şi cât mai departe de lupta internă între Cîţu şi Orban. Văzut ca un apropiat de Iulian Dumitrescu (prim-vicepreşedinte al PNL), Nazare a evitat să spună cu ce tabără este, dar era suspectat de faptul că ar urma să se poziţioneze în echipa Orban. Potrivit unor surse politice, Ludovic Orban s-a întâlnit zilele trecute cu Nazare şi a încercat să-l convingă să candideze pentru şefia PNL Bucureşti. Nazare nu i-a dat un răspuns.

Picătura care a umplut paharul a fost faptul că Alexandru Nazare a cerut încetinirea ritmului împrumuturilor, poate chiar să fie evitate o perioadă, susţin surse politice. În ultimele luni, Ministerul Finanţelor s-a tot împrumutat pe pieţele externe şi pieţele interne. De exemplu, la începutul lunii aprilie România s-a împrumutat cu 3,5 miliarde euro de pe pieţele externe, unul din cele mai mari împrumuturi pe pieţele externe. Luna trecută, Ministerul Finanţelor a anunţat împrumuturi de aproape 5 miliarde de lei de pe piaţa internă.

Pe de altă parte, Florin Cîţu nu a dat prea multe argumente privind revocarea lui Nazare, fiind subliniat doar faptul că a rămas în urmă cu proiectele şi că este printre demnitarii codaşi în ceea ce priveşte implementarea programului de guvernare.

„Adevărul” l-a contactat pe Alexandru Nazare pentru a afla poziţia sa faţă de revocare, dar ministrul demis nu a răspuns apelurilor. O singură intervenţie laconică a avut Nazare. „Stăm bine cu execuţia bugetară. Nu am motive întemeiate să-mi înaintez o demisia. Mi-am făcut treaba. Am rezultate vizibile. Am considerat întelept ca în această perioadă să-mi menţin neutralitatea politică, prin prisma poziţiei de ministru al Finantelor”, a fost răspunsul dat pentru blogul jurnalistului Radu Tudor.