Culise. De ce PSD nu poate amâna alegerile parlamentare. Acord cu PNL. Doar pandemia poate da planul peste cap

Curtea Constituţională (CCR) a decis că Parlamentul trebuie să fixeze data alegerilor parlamentare, nu Guvernul, aşa cum s-a întâmplat în ultmii 30 de ani. CCR e dominată de o majoritate PSD. Parlamentul e la rândul său controlat încă de PSD, iar legea care a transferat puterea de la Guvern la Parlament a fost iniţiată tot de social-democraţi. În ciuda ajutorului venit de la Curte, PSD e silit să înghită planul gândit de binomul Iohannis-PNL. De ce?

În acest moment, e în vigoare hotărârea de Guvern prin care data alegerilor parlamentare a fost stabilită pentru 6 decembrie, aşa cum îşi doresc preşedintele Klaus Iohannis şi premierul Ludovic Orban. CCR susţine că această hotărâre de Guvern îşi încetează efectele în momentul în care legea PSD - prin care Parlamentul primeşte puterea de a decide data scrutinului - intră în vigoare. Însă până la promulgare mai sunt câţiva paşi procedurali. Va urma un ping-pong între PSD şi PNL. Preşedintele Klaus Iohannis n-are niciun interes să promulge legea PSD, aşadar va trage de timp: are la dispoziţie 10 zile să analizeze. Apoi va trimite legea înapoi în Parlament pentru reexaminare. Chiar dacă social-democraţii o vor dezbate în procedură de urgenţă, tot e nevoie de minimum două zile să treacă de cele două Camere. Apoi PNL o poate contesta din nou la Curte, cu scopul făţiş de a trage de timp, pentru că magistraţii CCR nu-şi vor schimba opinia de la o lună la alta. Potrivit calendarului, legea poate ajunge pe masa Curţii cel mai devreme pe 30 octombrie. Să presupunem că decizia va veni cu maximă celeritate, însă tot e nevoie de câteva zile pentru proceduri: opinia părţilor, deliberare, decizie, motivare. Aşadar, o nouă sentinţă a Curţii, chiar dacă e previzibilă pro-PSD, nu poate veni mai devreme de mijlocul lunii noiembrie, când vom fi deja în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare. Potrivit Constituţiei, preşedintele Iohannis are din nou la dispoziţie 10 zile de gândire, însă de această dată e obligat să promulge proiectul PSD. Asta ar însemna ca legea să intre în vigoare exact cu o săptămână înainte de scrutin. Teoretic, în ultimele zile de campanie, Hotărârea de Guvern prin care alegerile parlamentare au fost fixate pe 6 decembrie ar putea fi anulată de legea PSD, proaspăt promulgată de Iohannis. Pare că va urma un haos generalizat, care poate duce la amânarea alegerilor pe ultima sută de metri. Fals! Guvernul are ultimul cuvânt.

Orice lege promulgată de preşedinte intră în vigoare la trei zile după publicarea în Monitorul Oficial. În acest interval de trei zile, Executivul Orban poate veni cu o ordonanţă de urgenţă care să abroge sau să proroge legea PSD. Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare imediat, deci ara efect letal pentru legea PSD. Ulterior, orice OUG poate fi contestată la CCR de Avocatul Poporului, însă în acest caz va fi prea târziu: alegerile parlamentare vor fi trecut până la o decizie ulterioară a Curţii. Aşadar, orice încercare a social-democraţilor de a amâna alegerile parlamentare pentru luna martie e soritită eşecului din punct de vedere juridic. ”Adevărul e că Guvernul are la îndemână opţiunea nucleară: ordonanţa de urgenţă. Deci amânarea alegerilor depinde de tandemul Iohannis- Orban, nu de PSD. Iohannis a spus deja că vrea alegeri în decembrie, prin urmare doar un dezastru medical mai poate schimba data scrutinului”, susţine unul dintre juriştii PSD pentru Adevărul. Potrivit surselor citate, liderii social-democraţi se tem că Iohannis va acuza PSD în campanie că nu se dă dus de la putere, discurs care ar afecta rezultatul partidului.

COVID-19, mai puternic decât PSD

Lideri din ambele tabere susţin că a existat de la început o înţelegere între PSD şi PNL pentru ziua de 6 decembrie, în ciuda războiului public de faţadă. ”Atât data alegerilor locale cât şi data alegerilor parlamentare au fost negociate de Orban şi Ciolacu. Listele cu candidaţi sunt aproape gata, peste mai puţin de o lună începe campania. Nu are nimeni niciun interes să mai aştepte primăvara. Sigur, dacă sistemul medical va intra în colaps şi Iohannis va fi obligat să decreteze stare de urgenţă, atunci se vor amâna, dar nu cred că vom ajunge chiar în acest scenariu apocaliptic”, susţine unul dintre vicepreşedinţii PSD pentru Adevărul. Potrivit Constituţiei, în cazul în care România va intra din nou în stare de urgenţă, aşa cum s-a întâmplat în primăvară, mandatul Parlamentului va fi prelungit automat până la reintrarea în normalitate.

Şi liberalii cred că pandemia e singurul adversar care poate amâna alegerile. ”Legal vorbind, orice lege dată de PSD poate fi anulată prin OUG. Problema noastră e virusul nenorocit. Sperăm că numărul zilnic de îmbolnăviri va coborî sub 3.000 de cazuri. Sigur că ne dorim alegeri, pentru că această situaţie în care noi avem Guvernul, dar PSD are majoritate în Parlament nu mai poate continua”, susţine unul dintre vicepreşedinţii PNL pentru Adevărul. Până în decembrie, PSD va acuza PNL că pune viaţa oamenilor în pericol prin încăpăţânarea de a organiza alegeri, iar PNL va acuza PSD că nu renunţă sub nicio formă la privilegii.