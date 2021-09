CTP, despre „marele câştigător” al Congresului PNL: „A comandat o tonă de mici şi pastramă”. De ce nu merge la Romexpo

Am fost şi eu invitat, am primit o invitaţie de la Secretariatul general al PNL. M-aş fi dus, să ştiţi. Nu am mai fost de mult printr-o menajerie politică. Ar fi fost interesant să mă duc. Dar, dacă mă duceam, la ce mă duceam? La o adunare de 5.000 de persoane într-un spaţiu închis”, a comentat gazetarul.

„Ştim scopul acestor doi domni care se bat. Pentru că ar mai lipsi puţin să se bată şi la propriu, având în vedere la ce s-a recurs. Şi încă mai e timp. Mai au timp, astă seară, la noapte. Mă rog, la noapte se introduce carantina de noapte, nu se mai poate, dar găsesc ei. Poate fac o modificare la lege şi în felul acesta se pot bate şi în cursul nopţii.

Am şi un câştigător. Există un mare câştigător al acestui Congres, vi-l pot spune de acum. Nu ştiu cum îl cheamă, este patronul localului de lângă Romexpo, pe care îl ştim de ani şi ani de zile, este tradiţional. Localul unde se mănâncă mici şi se bea bere când sunt diverse evenimente.

A comandat o tonă de mici şi pastramă cu ocazia acestui Congres cu 5.000 de oameni. Îşi va face vânzările pe o lună de zile de acum înainte. Deci, iată marele şi sigurul câştigător al Congresului PNL, a declarat CTP la Digi24.

„Acest congres trebuia să se desfăşoare chiar dacă ar pieri ţara, cam asta a fost lozinca acestui congres PNL. Problema e că ţara chiar începe să piară.

Puteaţi să îmi spuneţi că e vorba de teatru, că şi acolo s-ar încadra cu 50%, că asta e justificarea. E un teatru, un spectacol prost, un spectacol de bâlci. Problema e cât ne costă biletele, cât ne costă pe noi, cei care ne uităm, şi chiar şi pe cei care nu se uită. Cu toţii vom plăti biletul, îl plătim deja, iar biletul e până la cer.





Există 3 persoane implicate în povestea de mâine: Klaus Iohannis, Cîţu şi Orban. Din punct de vedere uman, eu nu aş vrea vreodată să întâlnesc unul dintre aceşti oameni. Nu vreau să stau de vorbă cu ei, nu vreau să am de-a face cu ei. Din punct de vedere uman, îi detest pe toţi trei.

Însă, în 30 de ani, am tot fost nevoit. Niciodată nu am avut o alegere clară în care să spun <<Da, omul ăsta este cinstit, inteligent, bine intenţionat, vrea să facă bine României>> şi să votez cu inima împăcată. Întotdeauna am avut de ales dintre două persoane mai mult sau mai puţin detestabile, pentru mine, din punct de vedere uman.

Democraţia este dură. Trebuie să votezi. Asta e, asta e oferta. În clipa de faţă nu discutăm despre alte persoane la conducerea PNL, decât Cîţu şi Orban. O a treia soluţie nu există, trebuie să alegi dintre cei doi”, a conchis CTP.