CTP: „Cîţu trebuie să dea socoteală pentru activitatea sa ca premier, nu pentru nerespectarea regulilor de circulaţie”

Cristian Tudor Popescu scrie într-un editorial postat pe Republica.ro că i se pare „absurd” ca premierul să demisioneze pentru o infracţiune pentru care a fost condamnat şi a executat pedeapsa.

„Ar însemna încălcarea unui principiu juridic care vine din dreptul roman: Non bis in idem – Nimeni să nu fie pedepsit de două ori pentru aceeaşi greşeală. Şi a bunului simţ: cu privire la a demisiona sau a fi demis, dl Cîţu trebuie să dea socoteală pentru activitatea sa ca premier, eventual pentru fanfaronada triumfalistă şi răspunsul stupid superior Nu ştiu cât costă o pâine, că nu mănânc pâine, nu pentru nerespectarea regulilor de circulaţie într-o tinereţe în care era atât de departe de a deţine o asemenea funcţie. Traian Băsescu, da, s-a urcat la volan sub influenţa alcoolului în văzul unei ţări întregi, fiind preşedinte în exerciţiu al României, şi n-a plătit în niciun fel pentru asta”, scrie Cristian Tudor Popescu.

El arată că lupta din PNL pentru şefia partidului tinde să „depăşească daunele provocate partidului de campaniile electorale ale PSD. Până acum, mi-a fost pur şi simplu scârbă să comentez această mardeală dezgustătoare, născută din inconştienţa setei de putere – n-au decât să se facă albie de porci unii pe alţii cât doresc. Problema e însă că liberalii sunt principalul partid la guvernare. Indiferent cine va câştiga şi se va tolăni în fotoliul Brătienilor, PNL va pierde, pierde deja. Şi cu partidul, guvernul. Şi cu guvernul, România.”

