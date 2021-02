Continuă scandalul în AUR. Diana Şoşoacă: Ăsta e sărutul lui Iuda! Ce a făcut George Simion VIDEO

Diana Şoşoacă a mai adăugat că Simion ar fi jurat la mormântul lui Avram Iancu că nu va trăda „naţia” română, iar după cele întâmplate, sugerează că Simion ar fi jurat strâmb.

„Nu mă pupa, pe bune, ăsta e sărutul lui Iuda, să fim realişti! Apropo, George, să te gândeşti la Ţebea.” este mesajul pe care Diana Şoşoacă i l-a transmis lui George Simion, joi, după ce acesta a pupat-o.

Se pare că în urmă cu o seară, în cadrul unei emisiuni de la acelaşi post de televiziune, Diana Şoşoacă a declarat că George Simion „este băiat bun” şi că nu are nicio legătură cu „mârşăvia” de a fi exclusă din partid.

Întrebată, joi, cum de a avut loc o astfel de schimbare de atitudine faţă de liderul AUR, senatoarea a spus: „De atunci a mai trecut o zi şi am văzut o înregistrare şi am mai vorbit cu niste membri AUR care mi-au spus că tot ce s-a întâmplat a fost cu aprobarea lui George Simion. George mi-a scris foarte multe mesaje, că ar fi trebuit să ne vedem, că mă roagă să ne vedem, că trebuie să terminăm toată nebunia”.

„Am înţeles că l-au asaltat cu mesaje, au fost mii de cereri cu ieşiri din partid. (…) Toată lumea e dezamăgită de George. Adevărul e că nu m-am aşteptat la ce a spus azi în filmare, e un fel de adio dar rămân cu tine”, a afirmat Şoşoacă într-o emisiune la România TV.

De asemenea, Diana Şoşoacă a spus că George Simion ar fi „jurat”, la mormântul lui Avram Iancu, că nu va trăda România.

„Este o chestie pe care nu ştiu dacă o ştiţi, în campania electorală, după ce-am fost la Brad, i-am propus lui George să mergem la Ţebea. Nu există an să nu merg la Ţebea la mormântul lui Avram Iancu şi la gorunul lui Horea. A fost de acord. Am mers şi la mormântul lui Avram Iancu, am rămas noi doi, i-am zis că umblă multe vorbe şi l-am rugat să jure că nu va trăda niciodată naţia asta. S-a uitat la mine şi mi-a zis: «Nu mă cunoşti? Sunt de 15 ani în lupta asta». Şi a jurat. Pe pământul sfânt. Eram în faţa mormântului lui Avram Iancu”, a adăugat senatoarea.

Remarcile Dianei Şoşoacă vin în contextul în care George Simion a acuzat că „oameni cu intenţii rele” încearcă să „rupă şi să corupă” partidul AUR, adăugând că o va sprijini în continuare pe senatoare, fie şi independentă.

„Sunt foarte, foarte supărat. Mulţi români şi-au pus speranţa în noi. Suntem ultima şansă să redăm României demnitatea pierdută şi de două luni de zile stau în Parlament pentru a împiedica ce încearcă foarte mulţi oameni cu intenţii rele: vor să ne rupă, să ne corupă, să ne cumpere, dar eu nu sunt de vânzare. Au încercat cu zeci de mii de euro să ne ia parlamentari şi vor crearea unei grupări distincte. Pentru asta au apelat la orice au putut: la bani, la certuri între noi, la dezbinare, la intrigi”, a afirmat Simion într-o înregistrare video publicată pe pagina sa de Facebook.

VIDEO (momentul întâlnirii, la minutul 02:00)

