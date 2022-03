Ciucă, după semnarea acordurilor de finanţare a şase ministere: Activitatea urmează să se concretizeze în asumare a proiectelor

„S-au semnat nişte contracte, in acest moment a fost iniţiată activitatea prin care ministerele coordonatoare de reforme şi investiţii vor putea să depună proiecte şi vor putea să acceseze banii care ne-au fost alocaţi prin PNRR”, a anunţat premierul marţi.





Liderul Executivului a explicat că „discutăm despre 4 miliarde care sunt in ţară şi alţi 6 miliarde de euro care urmează să intre in tară pana la finele anului. In bugetul Ministerului Investiţiilor există 110 miliarde de lei”, a mai spus premierul, explicând că „10 miliarde dintre acestea reprezintă credite bugetare şi aproximativ 100 miliarde reprezintă credite de angajamente”, precizând că „diferenţa este că aceste credite, 10 miliarde, pot fi cheltuite anul acesta”.





„Ceea ce e foarte important e faptul că aşa cum ne-am anagajat, concomitent cu indeplinirea jaloanelor şi ţintelor, am urmărit ca aceste etape, prin care ne asigurăm că accesam banii care ne sunt alocati de la UE pentru a putea să sporim capacitatea de rezilienţă, am reusit sa determinăm ca procesul să poată să înceapă. Sigur, mai sunt inca 13 ministere care foarte curând vor semna şi ele aceste acorduri, iar activitatea urmează să se concretizeze în asumare de către fiecare minister coorodonator a tuturor proiectelor pe care ni le-am asumat”, a mai explicat premierul.





Potrivit şefului Guvernului, minsiterele care au semnat astăzi sunt cel al Transporturilor, cel al Sănătăţii, al Energiei, al Mediului, cel al Familiei şi Ministerul Muncii şi solidaritătii sociale.