Ciucă, după întâlnirea cu omologul bulgar: Am analizat posibilitatea construirii unui număr mai mare de poduri peste Dunăre

Premierul Ciucă a transmis că anul acesta, în luna septembrie, va avea loc o şedinţă comună la nivel guvernamental între România şi Bulgaria. În ceea ce priveşte discuţiile cu premierul Bulgariei, Kiril Petkov, şeful Executivului român a transmis că primul subiect de pe agendă a fost legat de transporturi.

„Am avut două obiective principale. Un memorandum semnat între România şi Bulgaria privind construirea unui al doilea pod între Giurgiu şi Ruse, care poate sa beneficieze de fonduri europene, şi demararea proiectului pentru dragarea Dunării.

Totodata, ţinând cont că într-o perioadă scurtă de timp urmează ca pe partea bulgară a podului de la Giurgiu-Ruse să se execute lucrări de mentenanţă, am convenit să deschidem un punct de trecere între Giurgiu şi Ruse cu bacul. Va compensa limitările produse de lucrările de mentenanţă. Am avut în vedere o propunere din partea bulgară, anume să analizam posibilitatea construirii unui număr mai mare de poduri şi am convenit ca până la finalul săptămânii viitoare să se constituie un task-force din care vor face parte specialişti din Ministerul Transporturilor”, a transmis premierul Ciucă, într-o conferinţă de presă comună cu omologul bulgar.

Nicolae Ciucă a vorbit şi despre sprijinul acordat Ucrainei, făcând apel la un efort comun din partea celor două ţări astfel încât să găsească „soluţii comune” pentru întreaga regiune. Totodată, cei doi oficiali au discutat şi despre ridicarea MCV.

„Am convenit că împreună putem să continuăm discuţiile la nivelul Uniunii Europene şi, odată cu primirea raportului din această vară, să putem să nu mai fim supuşi acestui mecanism şi, de asemenea, am mers şi spre obiectivul comun al amândurora - acceptarea în Spaţiul Schengen”, a punctat Ciucă.

Un alt subiect pe agenda discuţiilor a fost cel legat de Republica Moldova. „Împreună am convenit că Moldova este ţara cea mai vulnerabilă la actualul context de securitate şi am hotărât să acordăm sprijinul necesar împreună cu celelalte ţări din UE”, a mai spus premierul român, precizând că România şi Bulgaria susţin aderarea Republicii Moldova, a Ucrainei şi a Georgiei la UE.