Ciucă, după evaluarea membrilor cabinetului său: Stabilitatea echipei de miniştri oferă garanţia ca vom acţiona in continuare responsabil

Susţinerea românilor este fundamentul pe care putem construi mai departe, iar stabilitatea echipei de miniştri oferă garanţia ca vom acţiona in continuare responsabil pentru atingerea obiectivelor cetăţenilor noştri si pentru continuarea procesului de modernizare a României", transmite Nicole Ciucă, printr-un comunicat de presă.





Premierul trece în revistă obiectivele îndeplinite ale guvernului pe care îl conduce, menţionând ajutorul acordat refugiaţilor ucraineni, măsurile de sprijin în contextul crizei energetice, cele legate de preţul carburantului, creşterea unor venituri, voucherele sociale şi operaţionalizarea PNRR.







"Investiţiile vor fi impulsionate in continuare de către fondurile europene pe care le avem la dispoziţie, precum şi de parteneriatul onest cu mediul de afaceri. În momente de criza este nevoie mai mult ca oricând să fim solidari şi uniţi, să ne ascultăm, sa ne înţelegem, să ne ajutam.



Ca Prim-ministru şi preşedinte al Partidului Naţional Liberal, voi susţine cu fermitate toate măsurile de dezvoltare a antreprenorilor locali şi a capitalului românesc, dar si menţinerea României ca o destinaţie atractivă pentru investitorii străini. Păstrarea cotei unice de impozitare, a schemelor de ajutor de stat şi accesul la finanţare asigură mediul necesar dezvoltării investiţiilor.



Continuăm să îmbunătăţim colectarea la bugetul de stat prin digitalizare si o administraţie mai eficientă", afirmă premierul.



Nicolae Ciucă susţine că un obiectiv important este obţinerea a independenţei energetice a României şi transformarea ţării într-un factor de securitate energetică în regiune, dând exemplu Legea Offshore, care permite exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră.



"Reprezintă un salt remarcabil şi dovedeşte capacitatea României de a găsi noi resurse şi soluţii într-o perioadă în care furnizarea de gaze naturale la nivel mondial este ameninţată de războiul din Ucraina.

Crizele actuale au arătat ca trebuie să producem mai mult în Romania. Să reintegram industrii, sa fim orientate către viitor", a declarat Ciucă.





Prim-ministrul României susţine că "România este astăzi o ţară sigură şi stabilă social, economic şi politic, pregătită sa depăşească cu bine efectele crizelor cu care ne confruntăm şi să se angajeze pe drumul reformelor, modernizării şi dezvoltării":







"În cele şapte luni, am asigurat cetăţenilor noştri şi economiei naţionale garanţii de securitate, în pofida riscurilor pe care le implica războiul de la graniţă. Niciodată România nu a fost mai apărată decât este acum ca stat membru NATO şi UE. Acest statut al ţării noastre, noul Concept Strategic al NATO adoptat recent la Madrid şi armata naţionala in continua modernizare oferă mai departe securitate românilor, dar si refugiaţilor ucraineni care aleg sa rămână în România", menţionează premierul.





Ciucă susţine vorbeşte şi despre importanţa respectării criteriilor de integritate şi transparenţă la nivelul cabinetului, "valori fără de care nicio politică guvernamentală nu ar avea credibilitate".







"Avem datoria morală si responsabilitatea de a veni in faţa cetăţenilor şi a le prezenta onest ce am făcut până acum şi ce ne-am propus in continuare. Am făcut-o si o voi face de fiecare dată", spune premierul.



"Evaluarea de etapă a membrilor Cabinetului am făcut-o pe baza a zece criterii obiective raportate la aşteptările cetăţeanului şi societăţii româneşti. (..)