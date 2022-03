Ciucă, discuţii pentru creşterea de producţiei de energie, „astfel încât să ajungem la independenţa energetică”. CEO Oltenia poate creşte capacitatea

„Ieri am avut mai multe activităţi ce au vizat sectorul energetic. Am discutat cu reprezentanţii Ministerului Energiei şi conducerile structurilor energetice, cu managerii companiilor din energie, astăzi am avut o întâlnire cu o companie americană interesată să dezvolte capabilităţi modulare de energie nucleară. Pot spune că după întâlnirea de aseară, în acest an, la CEO Oltenia există posibilitatea ca într-un timp relativ scurt, în luna mai, să pună în funcţiune încă o turbină şi astfel, să adăugăm încă 300 de MW, iar prin reluarea lucrărilor de finalizare a investiţiei de la Iernut, să avem până la finele anului 210 MW în plus, ceea ce ne ajută foarte mult în toate demersurile noastre pentru a putea să producem cât mai multă energie”, a declarat premierul Nicolae Ciucă la începutul şedinţei de Guvern de miercuri.



Premierul a mai precizat că „după întâlnirea de dimineaţă, există o perspectivă ca în 2 ani de zile, împreunnă cu institutul de la Piteşti, această companie să poată să finalizeze un demonstrator care, ulterior, va putea în funcţie de rezultate să treacă la o producţie mai mare, astfel încât să putem să sporim şi să ajungem la acel obiectiv pe care ni l-am propus şi anume de independenţă energetică”.

„Până atunci trebuie să ne concentrăm pe măsurile pe care noi putem să le luăm pe termen scurt”, a mai subliniat şeful statului.