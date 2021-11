Cîţu: „Vreau să văd cu cine putem face reforme. Direcţia de guvernare nu are nicio legătură cu partenerul”. Ce spune despre funcţia de premier | VIDEO

„PNL va avea propria propunere de premier”, a anunţat Florin Cîţu luni, de la sediul partidului. Întrebat dacă se poate ajunge, în cele din urmă, la susţinerea unui premier propus de PSD, Cîţu a precizat: „Să avem această discuţie diseară. Am văzut că se încearcă modificarea PNRR. Acest lucru nu se poate face. Vor fi negocieri importante”.

De altfel, întrebat dacă vizează şefia Senatului în cazul în care nu va mai fi propunerea de premier din partea PNL, Florin Cîţu a răspuns: „În acest moment PNL are mai multe decizii. Propunerea de premier este preşedintele partidului. Vom vedea mai departe. Desemnarea o face preşedintele României”.

În ceea ce priveşte o eventuală scindare în PNL din cauza direcţiei spre care se îndreaptă guvernarea, adică fie PSD, fie USR, preşedintele liberalilor a transmis că direcţia de guvernare nu va fi afectată de partenerii din Eexcutiv.

„Direcţia de guvernare nu are nicio legătură cu partenerul. Planul de reforme nu poate fi schimbat. Pe noi ne interesează să impunem reforme, pentru că sunt bune pentru România”, a spus Cîţu, care a precizat că este „crucial” pentru liberali să păstreze în continuare Ministerul Finanţelor pentru a implementa reformele.

„Ministerul Finanţelor condus de PNL în ultimii doi ani a făcut minuni. Am convins agenţii de rating să schimbe perspectiva de la negativă la stabilă. Am reuşit să reducem deficitul bugetar, să avem venituri mai mari la buget fără să creştem taxele”, a declarat liderul PNL.

Nu în ultimul rând, întrebat spre cine înclină la guvernare, dintre PSD sau USR, Florin Cîţu a transmis: „Eu am schimbat lucrurile în PNL. Decizia o luăm în partid. Echipa de negociere va prezenta ce am discutat cu PSD şi USR şi vor pune pe masa variantele. Eu am intrat în politică pentru a face reforme pentru români şi vreau să văd cu cine putem face aceste reforme în perioada următoare pentru că PNL nu are majoritate în Parlament”.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, că negocierile politice pentru formarea noului guvern trebuie să aibă loc în baza ponderilor parlamentare, adică funcţiile să fie distribuite ţinând cont de gradul de reprezentare în Parlament al fiecărei formaţiuni.