Cîţu, întrebat dacă a fost închis două zile în SUA: Acum 20 de ani am condus sub influenţa alcoolului. Am plătit o amendă foarte mare. A trebuit să-mi vând maşina

Premierul Florin Cîţu a dat detalii despre o informaţie controversată la trecutul său. Mai precis, întrebat dacă în perioada în care a petrecut-o în Statele Unite a fost închis timp de două zile pentru consumat de băuturi alcoolice sau droguri, premierul a avut următoarea precizare:

„Acum 20 de ani am condus sub influenţa alcoolului. Am plătit o amenda foarte mare. Este contravenţie. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. E interesant că în patru tururi cu PSD nu a apărut această informaţie. Apare acum în competiţia internă”, a subliniat şeful Guvernului.

„Repet. Am condus, am plătit. A trebuit să-mi vând şi maşina şi să merg un an pe jos. Nu e un eveniment plăcut (...) Am plătit şi în România amenzi de circulaţie”, a subliniat Cîţu.

Şi contracandidatul său, Ludovic Orban, a fost protagonistul unui moment controversat la volan. Orban a lovit în 2007 o tânără de 14 ani. Parchetul a anchetat cauza, Iar Orban a fost găsit nevoinovat de accidentarea fetei.