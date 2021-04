Cîţu, despre situaţia paturilor de la ATI: „Până duminică există toate premisele să ajungem la ţinta de 1.600 de paturi”

Cîţu a declarat că în prima parte a zilei de joi a avut o întâlnire online cu toţi directorii Direcţiilor de Sănătate Publică din România.

„M-am asigurat şi am avut discuţia despre Terapie Intensivă, despre numărul paturilor din Terapie Intensivă şi am spus foarte clar că da, ţinta pe termen scurt era de 1.600 de paturi. În acelaşi timp, este clar că în perioada următoare, în următoarele două săptămâni, este nevoie de un efort suplimentar, sunt alături de toate DSP-urile din România, le-am îndemnat să meargă să caute, să vorbească în spitale, să vadă unde unde putem să găsim spaţii, câteva soluţii au fost prezentate astăzi, dar am spus că este nevoie de un efort comun pentru a trece peste această perioadă”, a explicat premierul.

El a arătat că se accelerează campania de vaccinare, dar „este nevoie ca resursele din sistemul sanitar să fie folosite optim”.

„Acum vin de la întâlnirea cu directorii de spitale COVID, cărora le-am mulţumit pentru efortul pe care îl fac de un an de zile în această luptă cu pandemia, i-am ascultat, bineînţeles că i-am asigurat că vom pune la dispoziţie resursele necesare. I-am asigurat că sumele care au fost plătite deja, 240 de milioane pentru achiziţionarea suplimentară de Remdesivir, dacă este nevoie venim cu alte sume, dar am vrut să aflu de la domniile lor care sunt problemele cu care se confruntă. Pe de-o parte, am aflat că sunt şi concursuri unde nu se prezintă medici ATI, pe de altă parte am aflat că sunt doctori care ies din şcoală şi nu sunt încă în concurs. Deci cumva informaţia trebuie să iasă că sunt deja, se pot face concursuri pe termen scurt pentru medici în spitale”, a susţinut el.

Cîţu a afirmat că până duminică s-ar putea atinge „ţinta” de 1.600 de paturi ATI.

„Până duminică există toate premisele să ajungem la această ţintă de 1.600 de paturi (la ATI - n.r.) şi după aceea se fac planuri de a merge către 1.800, este o luptă pe care o ducem în fiecare zi, înţeleg că se rezolvă şi problema personalului prin organizarea de concursuri. Voi monitoriza situaţia şi voi merge şi la şedinţele CNCCI, voi sta aproape de sistemul sanitar în această perioadă şi voi susţine toate eforturile acestui sistem”, a conchis el.