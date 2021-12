Ciprian Ciucu: L-am sunat pe domnul Ciucă, i-am mai reproşat şi în trecut că nu răspunde la telefon. Mi-a spus că singurul lucru care ne desparte este o vocală

Una dintre nemulţumirile edilului se referă la faptul că Direcţiile Generale pentru asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) din sectoare nu au fost sprijinite financiar, lucru care s-a întâmplat cu instituţiile similare din judeţe. „Acuma... eu nu ştiu, trebuie să frec anumite clanţe trebuie să fac ceva ca să prin şi DGASPC-urile Bucureştiului, la sectoare mă refer, pentru a primi astfel de sprijin? Sau nu trebuie?”, se întreabă Ciucu.







„Tocmai s-au dat banii către autorităţi locale iar Bucureştiul a fost sărit. Inclusiv pentru chestiuni sociale. Bucureştiul are mari probleme pe zona aceasta, pentru că Gabriela Firea a preluat Primăria cu un buget social undeva la 70 de milioane de lei şi l-a dus la 400 de milioane de lei. Ăştia sunt banii de investiţii în termoficare, care s-au dus pe vouchere. Despre ce vorbim? Şi acuma... eu nu ştiu, trebuie să frec anumite clanţe trebuie să fac ceva ca să prin şi DGASPC-urile Bucureştiului, la sectoare mă refer, pentru a primi astfel de sprijin? Sau nu trebuie?”, a declarat Ciprian Ciucu duminică, la emisiunea Insider Politic difuzată duminică, de la ora 11:00, la Prima Tv.





Ciucu susţine că premierul Ciucă nu i-a răspuns la telefon pentru a discuta astfel de subiecte.

„Nu am discutat. L-am sunat pe domnul Ciucă, i-am mai reproşat eu şi în trecut că nu prea răspunde la telefon. Acuma, nu ar trebui să spun chestiile astea public, dar uite că m-aţi făcut să le spun. (...) Mi-a spus că singurul lucru care ne desparte este o vocală. Rămâne de demonstrat”, a mai spus Ciucu despre Ciucă.





Nemulţumirile primarului sectorului 6 la adresa premierului nu se limitează la atât. El susţine că a cerut un parteneriat cu Armata pentru ca pe nişte terenuri ale Armatei, unde acum este „o mizerie”, să poată amenaja un parc, însă nu a primit un răspuns.





„Am încercat să am o discuţie cu dânsul pentru închirierea unor terenuri pe care le are Armata, în Drumul Taberei, în sectorul 6, care sunt date la diverse benzinării, spălătorii, e o mizerie acolo, fac unii nişte bani cu ele (...). Şi zic: dom-le, daţi-mi-le pe 20 de ani, să fac un parc, vreau să fac un parc, vreau să fie ok pentru oameni. (...) Nu le vreau în proprietate, că dacă le trec în proprietate, nu mai sunt eu primar, cine ştie cum pun alţii mâna pe ele. Vreau să rămână la Armată şi vreau şi eu să fac un parc, să pun iarbă verde şi copaci, să nu mai fie mizeria care e acuma. Dacă mergeţi să vedeţi ce mizerie e pe terenul Armatei, este ruşinos, este efectiv ruşinos! Le-am trimis scrisori. Mă transform şi eu în ceilalţi primari, că am vorbit pe scrisori. Nu-i putem amenda, că i-aş fi amendat zilnic. Dar nu avem voie, conform legii, cineva s-a asigurat că autorităţile locale, vezi Doamne, nu pot să amendeze autorităţile statului centrale”, a mai afirmat Ciprian Ciucu.





Acesta a explicat că terenul i-a fost refuzat pe motiv că proprietarul ar vrea să fac un proiect imobiliar.

„Că vor să facă ei nu ştiu ce proiect imobiliar acolo. Băi, mai multe blocuri între blocuri? Ia auzi! Păi nu ştiu, va trebui să mă obligaţi în justiţie să vă semnez eu nu ştiu ce autorizaţie de construire acolo, sau să votăm nu ştiu ce PUD-uri. Adică pot să fiu de acord: vor dă facă un hotel, un hotel micuţ, facem un parc în faţă, amenajăm zona, ca lumea. Dar nu am avut până acuma un dialog cu domnul Ciucă, din păcate” adaugă edilul.





Edilul susţine că nu este în conflict cu premierul, însă adaugă: „Poate ne împăcăm săptămâna viitoare, rapid”.





În ceea ce priveşte ajutorul pentru plata gigacaloriei, pe care Capitala nu l-a primit, edilul sectorului 6 a arătat că primarul general Nicuşor Dan a solicitat fonduri pentru anul viitor, nu pentru anul în curs, subliniind însă că acestuia putea să i se atragă atenţia asupra acestui lucru

.

„Este un motiv, mai degrabă aşa, ca un fel de pretext. Pentru că, din punctul meu de vedere, se putea rezolva. Dădea un telefon, dom-le stai puţin că nu ai înţeles. Anul ăsta nu vrei bani? Dar vedeţi dumneavoastră, independenţii în politică sunt ai nimănui. Nu au nici aparat cu care să vină în spate, nu au nici oameni calificaţi, nu au nici sprijin politic şi sunt pur şi simplu în bătaia vântului. Trebuie să fii super lider ca să reuşeşti în România ca independent”, a adăugat Ciprian Ciucu.