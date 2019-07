Cioloş, despre şansele la prezidenţiale ale USR-PLUS: Indiferenţa oamenilor ne-ar pune cea mai mare problemă. În turul doi vor fi reprezentantul nostru şi cel al PNL

"Indiferenţa oamenilor ne-ar pune cea mai mare problemă. Nu m-am uitat şi nu mă interesează ce strategie are doamna Dăncilă sau doamna Firea, cred că au dovedit deja ce pot. Nu asta e problema pentru noi, ci pe noi ne interesează cum îi incurajăm pe români să iasă la vot. Cel mai mare inamic al nostru e indiferenţa oamenilor sau deziluzia", a afirmat Dacian Coloş, vineri seară, la Digi 24.

El a mai spus că mesajul USR-PLUS se va axa pe ce vrea alianţa să facă, nu pe atacuri la persoană.

"Noi vom începe să vorbim încă din vara acestui an despre ce vrem să facem la locale şi la parlamentare, pentru că noi vedem aceste alegeri integrate. Un preşedinte singur, oricât de bun ar fi, nu poate să facă mare lucru dacă nu are majoritate parlamentară. Un guvern, dacă nu are parteneri la nivel local, degeaba distribuie banii în dreapta şi în stânga, pentru că proiectele nu se fac, proiectele se fac la nivel local", a spus Cioloş.





Liderul PLUS, Dacian Cioloş, spune că, în opinia sa, în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale vor intra candidaţii PNL şi USR-PLUS. El afirmă că va renunţa la mandatul de la Bruxelles dacă va fi desemnat prim-ministru al României. "Sunt convins că în turul doi vor fi reprezentantul USR- PLUS şi reprezentantul PNL", a spus Dacian Cioloş. Întrebat, într-un astfel de scenariu, ce i-ar reproşa lui Klaus Iohannis, Cioloş a răspuns: "Credeţi că cu reproşuri o să câştigăm noi încrederea românilor, de asta au ei nevoie?”. De asemenea, întrebat dacă va renunţa la mandatul de europarlamentar pentru a veni să guverneze, Cioloş a răspuns: "Evident”. "Am spus de când am intrat în politica de partid că intru într-un partid pentru că vrem să venim în 2020 la guvernare”, a adăugat liderul PLUS. Acesta a evitat să spună dacă ar fi dispus să fie premier în situaţia în care alegerile ar fi câştigate de preşedintele Klaus Iohanns, precizând că merge pe prezumţia conform căreia Dan Barna va fi ales preşedinte. Dacian Cioloş a menţionat că USR-PLUS va anunţa, duminică, oficial, candidatura lui Barna la alegerile prezidenţiale, spunând că deciziile luate în alianţă în urma negocierilor trebuie validate oficial de conducerile celor două formaţiuni politice.

Acesta a criticat dur PSD, spunând că este o formaţiune care a dezvoltat "o metodă despre cum să canalizeze banii către buzunarele clienţilor de partid".

"PSD-ul se duce pe pantă în jos, se îndreaptă, încet-încet, spre istorie. Acest partid s-a construit pe clientelism. Ei au urmărit să aibă acces la guvernare ca să poată canaliza fonduri de la bugetul de stat către baronatele locale. Au dezvoltat o metodă despre cum să canalizeze banii către buzunarele clienţilor de partid. Ăsta nu e un partid politic care să vină cu o viziune şi care să vrea bunăstarea românilor, aşa că nu e de mirare ce se întâmplă acuma, pentru că românii se trezesc", a mai afirmat Dacian Cioloş.

Întrebat dacă crede că PSD nu va putea mobiliza electoratul, Cioloş a spus că este "o iluzie" să crezi că poţi ţine un electorat "ca pe o feudă, ca şi cum ar fi al tău".

"Nu mai există un electorat al unui partid sau altul, există oameni care aşteaptă o viziune de la oamenii politici, nu doar promisiuni”, a mai spus Dacian Cioloş.

