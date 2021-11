Cioloş, după discuţiile cu PNL: Am simţit că vor refacerea coaliţiei, dar până nu văd, nu cred. Am acceptat ca premierul să fie liberal

După discuţiile cu PNL, Dacian Cioloş a transmis că liberalii trebuie să decidă până mâine, şi după discuţiile cu PSD, dacă vor refacerea coaliţiei sau dacă vor căuta sprijin la social-democraţi.

„Este o decizie pe care trebuie să o ia în urma întâlnirii cu cei de la PSD. Noi am spus că dacă începem negocierile pentru refacerea coaliţiei trebuie un mesaj clar din partea PNL şi nu să mai negocieze cu PSD. Dacă începem negocierile pentru refacerea coaliţiei, data viitoare ar trebui să participe şi colegii de la UDMR. Să intrăm mai în detalii pe un calendar de măsuri”, a declarat Cioloş.

Liderul USR a precizat că discuţiile cu liberalii nu au vizat şi un nume de premier, dar s-a hotărât ca Executivul să fie condus de un membru al PNL. „N-am discutat nume de premier, am discutat principii şi am acceptat ca premierul să fie de la PNL”, a mai adăugat Cioloş.

Întrebat dacă formaţiunea pe care o conduce va accepta varianta lui Florin Cîţu pentru funcţia de prim-ministru al ţării, Dacian Cioloş a transmis: „Nu am intrat în detalii. Înainte de numele premierului, trebuie să vedem dacă funcţionăm pe mai departe. (...) Important pentru noi a fost să vedem dacă există dorinţă pentru refacerea coaliţiei. De la această premisă am început astăzi. Am simţit că există această disponibilitate, dar nu mă mai iau după simţăminte. Până nu văd, nu cred”.

Dacian Cioloş a mai precizat că PNL va veni, până mâine, cu un răspuns referitor la refacerea coaliţiei de guvernare alături de USR şi UDMR.

Florin Cîţu, preşedintele PNL, a declarat, în urma întâlnirii cu reprezentanţii USR, că sunt şanse mari de refacere a coaliţiei , menţionând că au fost agreate mai multe principii. Potrivit premierului, dacă se stabileşte refacerea coaliţiei, la următoarea întâlnire vor fi prezenţi şi cei de la UDMR.

„A fost o discuţie foarte bună, a semănat cu o terapie de grup. (...) Sunt sanse mari sa se refacă coalitia, am ieşit optimist de la această intâlnire. Azi nu s-a cerut nimic. Premierul e de la PNL, am vorbit despre acordul pe care îl vom face, ca să nu mai avem tot felul de probleme. Dacă mergem înainte, la următoarea întâlnire vor fi şi cei de la UDMR, dacă stabilim să refacem coaliţiei”, a declarat Cîţu.

Echipa de negociere a Partidului Naţional Liberal urmează să aibă o întrevedere şi cu social-democraţii, pentru a discuta o eventuală strategie pentru formarea viitorului guvern.