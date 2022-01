Ciolacu: MCV şi celălalt mecanism sunt nedrepte cu România şi de mult trebuiau depăşite. Nu a existat niciun abuz, nici din partea instanţelor, nici al CCR

Întrebat dacă România este tratată altfel de acelaşi for european decât Polonia, de pildă, Ciolacu a declarat: „Mi se pare că deja aceste mecanisme trebuiau scoase din România şi o spun foarte responsabil, au existat derapaje, într-o perioadă, în România. Dacă ne facem în continuare că nu vedem, înseamnă că nu am învăţat nimic. Eu sunt un om care am toleranţă zero la corupţie, cine fură să se ducă la puşcărie, dar mi se pare corect să am toleranţă zero şi în ceea ce priveşte drepturile fundamentale ale oamenilor”.

Curtea Constituţională a României (CCR) afirmă că decizia CJUE referitoare la faptul că judecătorii nu pot fi cercetaţi disciplinar pentru sentinţe care nu respectă decizii ale CCR, dacă acestea contravin dreptului UE, nu produce efecte în mod practic decât după revizuirea Constituţiei în vigoare.