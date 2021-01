Cine sunt oamenii daţi afară de noul premier: „Este un Cabinet Cîţu”

12 consilieri şi secretari de stat au fost demişi marţi seară de Florin Cîţu, noul lider de la Palatul Victoria, o măsură surprinzătoare, în condiţiile în care au fost îndepărtaţi mai mulţi oameni din partid, unii dintre ei cu o relaţie foarte bună cu preşedintele PNL, Ludovic Orban.

„Sunt oameni care au fost apropiaţi şi de mine, sunt oameni cu care am lucrat, dar nu este nicio problemă. Am discutat cu domnul preşedinte (n.r.-Orban) E un Cabinet Cîţu. Poate unii dintre ei se vor regăsi în alte poziţii”, a subliniat prim-ministrul României, fiind întrebat dacă există tensiuni între el şi preşedintele PNL, Ludovic Orban, din moment ce a ales să demită mai mulţi apropiaţi ai acestuia din Guvern. În rest, Florin Cîţu nu a mai vrut să dea detalii despre demiterile făcute la foc automat.

Cel mai cunoscut nume din lista de demişi, dar şi cel mai surprinzător, este cel al lui Tănase Stamule. Considerat un apropiat al lui Ludovic Orban, Tănase Stamule este una dintre persoanele aflate în cărţi pentru funcţia de secretar general al Guvernului. Sprjinul pentru această funcţie vine tocmai dinspre gruparea Orban, în condiţiile în care filiala Cluj şi alte organizaţii din Ardeal îl susţin pe Mircea Abrudean, actualul prefect al judeţului Cluj, potrivit unor surse politice din conducerea PNL. De altfel, nici Florin Cîţu nu l-ar vrea pe Stamule secretar general al Guvernului, numirea acestuia fiind văzută ca o încercare a lui Orban de a-l supraveghea pe premier, după cum au susţinut surse din PNL, sub condiţia anonimatului.

În perioada în care Orban a fost premier, Tănase Stamule nu a fost doar consilier de stat, ci a primit şi două sinecuri, adică a fost numit în Consiliul de Administraţie al Loteriei Române, dar şi în Consiliul de Administraţie al IPROCHIM S.A., acolo unde i-a încetat mandatul la 28 august 2020.

Familia din partid

O altă persoană demisă este consilierul de stat Radu Nicolescu, fiul secretarei generale a Organizaţiei Femeilor Liberale Bucureşti, Daniela Nicolescu, ocupantă a unei poziţii de secretar de stat la Ministerul Economiei, dar şi membră a Consiliului de Administraţie al CONVERSMIN. Familia Nicolescu e apropiată de Orban şi e cu vechime în organizaţia PNL Bucureşti. Firma deţinută de Radu Nicolescu şi mama acestuia a sponsorizat în 2019 postările mai multor filiale ale PNL, suma cheltuită în beneficiul partidului fiind de 25.000 de lei.

Radu Nicolescu s-a remarcat şi prin odele pentru Ludovic Orban în perioada cât i-a fost consilier: „Felicitări pentru tot ceea ce faceţi, domnule Preşedinte şi Prim-ministru Ludovic Orban, şi un sincer «La Mulţi Ani!» Nu am modele în politică şi în viaţă, am mereu de învăţat câte ceva de la fiecare. În schimb, Ludovic Orban este omul care, atât ca politician cât şi ca Premier, nu a încetat să mă surprindă plăcut constant şi să mă facă să am mai multe notiţe «de reţinut» şi de «aşa DA!»”, a scris fostul consilier de stat în luna mai, de ziua fostului premier.

Dragoş Tănăsoiu, eliberat din funcţia de şef al Corpului de control al premierului, a fost un apropiat al lui Ludovic Orban, lucrând cu liderul PNL în perioada în care era ministru al Transporturilor. Mai precis, în guvernarea Tăriceanu, Tănăsoiu a fost şeful Direcţiei privatizare, apoi secretar general al instituţiei, în ministerul condus de Orban.

Afară cu oamenii PMP şi ALDE

Florin Cîţu l-a demis şi pe Adrian Ţone, consilier pe Administraţie Publică la Cancelaria prim-ministrului, politician care în ultimii şapte ani a fost membru al Partidului Conservator, ALDE, Pro România şi în cele din urmă al PNL. Tot din oamenii de partid sunt Dan Meran, prim-vicepreşedinte al PNL Sector 5, şi Petrică Rusu (din organizaţia PNL Iaşi). Pe de altă parte, unii dintre cei eliminaţi din echipa de la Guvern au fost membri în alte partide, cum sunt cazurile Simonei Brătulescu (şefa ALDE Argeş), Ionel Roiban (PMP), Romulus Lucian-Iaru (PMP), sau nu erau membri de partid, cum a fost situaţia lui Sebastian Bodu, fost şef al ANAF.