Cine este Marian Murguleţ, numit secretar de stat în Ministerul Cercetării şi eliberat din funcţie după numai o zi

Premierul a declarat la insistenţele jurnaliştilor că l-a demis pe Marian Murguleţ, după ce a primit o informaţie pe care nu o ştia înainte de numirea acestora. El a mai completat că „nu toate informaţiile sunt publice”.

„Aceste numiri sunt politice. Eu am spus de fiecare dată că îmi voi rezerva dreptul, atunci când o numire nu este una care ne reprezintă ca Guvern, să am o altă opinie faţă de BPN. Iar aici, cum am aflat informaţie care mergea în această direcţie, am revenit asupra deciziei. Sunt foarte ferm în ceea ce priveşte oamenii pe care îi numesc. Dacă aş fi avut informaţia la momentul respectiv nu aş fi făcut numirea ”, a afirmat premierul joi, după şedinţa de Guvern.