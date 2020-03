Cine sunt favoriţii pentru primăriile de sector. Ce fiefuri are PSD. Dezbinarea dreptei poate înroşi din nou Capitala

Sectorul 1

Daniel Tudorache (PSD)

Tănase Stamule (PNL)

Clotilde Armand (USR)

Diana Buzoianu (PLUS)

Potrivit sondajelor PNL, primarul în funcţie, Daniel Tudorache, ar avea prima şansă pentru un nou mandat, având o cotă de încredere de 30%. Clotilde Armand (USR) şi Tănase Stamule (PNL) ar fi umăr la umăr, la 20%. Însă, potrivit cercetărilor USR, Clotilde Armand ar fi lider la intenţie de vot. Dacă USR şi PNL vor merge cu candidat comun, Daniel Tudorache ar avea şanse infime să câştige din nou. Însă liberalii nu vor să renunţe uşor la cel mai bogat sector al Capitalei, iar USR nu poate ceda singurul fief unde are şanse reale să câştige primăria.

Sectorul 2

Dan Cristian Popescu (PNL)

Radu Mihaiu (USR)

Adrian Albu (PLUS)

Neculai Onţanu (ADER)

PSD încă nu are candidat

Liberalul Dan Cristian Popescu, în prezent viceprimar, pleacă favorit detaşat pentru a câştiga cursa electorală, arată cercetările PNL. ”Sectorul 2 e singurul pe care îl putem lua fără emoţii, chiar şi în lipsa unei alianţe de dreapta”, susţin surse liberale pentru Adevărul. PSD încă nu are un candidat cert, primarul în funcţie, Mugur Toader, având şanse mici să mai fie aruncat în luptă. Voturile pe stânga vor fi divizate în Sectorul 2, unde va candida şi fostul primar Neculai Onţanu, rămas totuşi fără maşinăria de vot din trecut.

Sectorul 3

Robert Negoiţă (PSD)

Antonel Tănase/Violeta Vijulie (PNL)

Ana Ciceală (USR)

PLUS nu are candidat

”O candidatură comună a dreptei i-ar da ceva emoţii lui Robert Negoiţă, însă tot ar rămâne favorit pentru un nou mandat, al treilea”, explică sursele citate. La Sectorul 3, PNL ar putea susţine candidatul USR, Ana Ciceală, însă speranţele dreptei pentru o victorie sunt mărunte.

Sectorul 4

Daniel Băluţă (PSD)

Simona Spătaru (PLUS)

USR a invalidat candidatura lui Antonio Andruşceac

Candidatul PNL ar putea fi deputatul Pavel Popescu

E un caz tras la indigo cu Sectorul 3. Daniel Băluţă are 40% în sondaje şi nici rival puternic nu are. USR l-a desemnat iniţial candidat pe Antonio Andruşceac, pe care conducerea partidului l-a invalidat ulterior pe motiv de misoginism. În 2017, Andrusceac declarase că „toate femeile sunt făcute să fie soţii şi mame”, iar „frustrările nu se ascund în spatele carierei“. Liberalii ar vrea să-l arunce în cursă, la sacrificiu, pe deputatul Pavel Popescu, liderul filialei. O altă variantă luată în calcul ar fi susţinerea comună a Simonei Spătaru, candidatul PLUS.

Sectorul 5

Daniel Florea (PSD)

Dan Croitoru (PNL)

Cristian Seidler (USR)

Alexandru Dimitriu (PLUS)

Primarul în funcţie, Daniel Florea, e cotat cu peste 30% în sondaje, însă PNL vine puternic din spate, cu 25%, iar USR depăşeşte 20%. O alianţă pe dreapta ar putea să înlăture administraţia PSD din sectorul controlat timp de 15 ani de Marian Vanghelie. Însă, la fel ca în Sectorul 4, lipseşte o alternativă credibilă: USR ar putea merge cu deputatul Cristian Seidler, în timp ce PNL îl propune pe Dan Croitoru, unul dintre apropiaţii lui Vanghelie. De altfel, Croitoru a fost viceprimarul Sectorului 5 din partea PNL în epoca USL, apoi a trecut la ALDE şi s-a întors la liberali. Îl leagă o vechea amiciţie de liderul PNL Ludovic Orban, care-l sprijină cu toată puterea pentru funcţia de primar, susţin surse liberale pentru „Adevărul“.

Sectorul 6

Gabriel Mutu (PSD)

Ciprian Ciucu (PNL)

Alexandru Gâdiuţă (USR)

Ştefan Pălărie (PLUS)

PNL poate câştiga Sectorul 6, unde va candida Ciprian Ciucu, fost consilier general, unul dintre cei mai vehemenţi contestatari ai Gabrielei Firea, dar şi a lui Gabriel Mutu, primarul PSD în funcţie. Numai că, potrivit sondajelor PNL, tot Mutu pleacă favorit. Ciucu ar putea să-l învingă cu o condiţie: să fie susţinut de Alianţa USR-PLUS şi de PMP. „În cazul în care vor fi mai mulţi candidaţi pe dreapta, Mutu va rămâne la primărie“, explică sursele citate.

Scenariul pozitiv pentru dreapta: PNL şi Alianţa USR-PLUS bat palma pentru candidaţi comuni: PNL ar putea câştiga sectoarele 2, 6 şi 5. Alianţa USR-PLUS: Sectorul 1 prin Clotilde Armand, în timp ce PSD ar rămâne cu două sectoare: 3 şi 4.

Scenariul negativ: pe fondul divizării dreptei, PSD ar putea câştiga nu mai puţin de cinci sectoare: 1 (Tudorache), 3 (Negoiţă), 4 (Băluţă), 5 (Florea) şi 6 (Mutu), în timp ce PNL s-ar alege cu Sectorul 2 ( Popescu), iar Alianţa USR-PLUS ar rămâne fără niciun edil în Capitală, unul dintre fiefurile sale electorale. Mai pot apărea surprize în funcţie de mobilizarea electoratului. O prezenţă mare la vot avantajează candidaţii de dreapta.

Candidatul dreptei pentru Primăria Capitalei, Nicuşor Dan, a prezentat, la Adevărul Live, procentele celor trei mari partide pe Bucureşti: PSD se menţine în continuare pe primul loc, cu un scor de peste 30%, PNL vine pe locul secund, în timp ce Alianţa USR-PLUS e cotată doar cu 20%. Nicuşor Dan susţine că are prima şansă pentru Capitală, însă, pe lângă disputa cu Gabriela Firea, va trebuie să se lupte şi cu mafia imobiliară.