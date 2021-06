Cine este Atena-Adriana Groza, propunerea USR PLUS în funcţia de guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

”În urma unui proces de selecţie minuţios, USR PLUS a ales-o pe Atena-Adriana Groza ca propunere în funcţia de guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD). Atena-Adriana Groza are o experienţă de peste 20 de ani în conservarea biodiversităţii, dezvoltarea durabilă şi managementul ariilor naturale protejate, atât la nivel naţional, cât şi la nivel european şi internaţional, dar şi în implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene sau naţionale”, a transmis, joi seară, USR PLUS.

Atena-Adriana Groza este în prezent secretar general şi expert-cheie în conservarea biodiversităţii în cadrul Asociaţiei Pentru Dezvoltare Durabilă Dakia, Bucureşti, care asigură administrarea ariilor naturale protejate din Podişul Nord Dobrogean.

”Şi-a început cariera profesională în 1998, în Ministerul Mediului, unde doar după câteva luni de la angajare a reuşit să facă din România primul stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană, participant la Programul LIFE al Comisiei Europene. Ulterior, a devenit responsabilă cu adoptarea acquis-ului comunitar în domeniile protecţia naturii şi organisme modificate genetic. Atena-Adriana Groza are 51 de ani şi este din Bucureşti. Deţine un master în Biologie, obţinut la Universitatea din Bucureşti şi a absolvit Facultatea de Biologie din Capitală”, a mai transmis formaţiunea.

”Am dorit încă de la început să avem un proces de selecţie transparent, care să pornească de la nevoile instituţiei, dar şi de la aşteptările celor a căror viaţă sau activitate depinde de deltă. În urma unui proces care a implicat actorii socio-economici şi instituţionali locali din deltă, dar şi cu sprijinul companiei de recrutare, avem azi o propunere pentru poziţia de guvernator. Îi mulţumesc lui George Leca pentru moderarea acestui proces, precum şi partenerilor de la Stein pentru sprijinul profesionist în procesul de selecţie“, a declarat copreşedintele USR PLUS Dacian Cioloş.

”Delta primeşte o noua şansă. Niciodată in procesul de selecţie al guvernatorului Deltei Dunării nu a existat o selecţie atât de riguroasă. Lucrurile se fac cu oameni competenţi şi valori corecte. Am încredere ca in următorii ani locuitorii din Delta Dunării şi iubitorii de natură vor primi vesti excelente cu privire la acest paradis al biodiversităţii”, a afirmat vicepremierul Dan Barna, copreşedinte USR PLUS.

Procesul de selecţie pentru funcţia de guvernator al ARBDD a început pe 4 februarie şi primul pas l-a reprezentat constituirea unui Consiliu Consultativ, condus de expertul în Project Management George Leca şi format din cele mai importante organizaţii non-guvernamentale, instituţii publice, entităţi care acţionează în Deltă - asociaţii de pescari, asociaţii de protecţia mediului, colectivităţi locale.

Sarcina Consiliului a fost să definească atât noul mandat de management al ARBDD, cât şi elementele de competenţă pe care trebuie să le îndeplinească viitorul guvernator numit de USR PLUS.