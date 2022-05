Ce spune Mircea Geoană despre planurile de viitor. Candidează sau nu la prezidenţialele din 2024?

„Răspunsul meu: încă nu m-am hotărât ce fac după ce plec de aici! Onest vă spun. Evident, sunt măgulit că oamenii încep să pară că au încredere în ceea ce am făcut şi ceea ce pot să fac. 1. Am obligaţia să-mi fac datoria bine la NATO neperturbat de altceva, cei de acolo ajutându-mă să mă reinventez. Voi vedea când plec de acolo, final de 2023, primăvară de 2024. 2. Nu ştiu, condiţiile pentru o eventuală candidatură trebuie să fie cumulate din multe alte direcţii. Şi n-am niciun apetit să mi le creez eu. Dacă vor fi atunci condiţiile reunite şi suntem în formă bună, ne gândim. Nu sunt în predispoziţia morală, mentală şi etică să fac vânt cu coada despre politica românească atât timp cât am un job important la NATO. Şi sunt vaccinat cu politica românească şi nu mai sar la fente!”, a afirmat numărul doi din NATO.

De altfel, Mircea Geoană a pierdut la mustaţă alegerile prezdienţiale din 2009, după o înfruntare cu Traian Băsescu. Geoană a pierdut după încheierea numărătorii de la secţiile din diaspora, deşi seara era dat drept câştigător.

Secretarul general-adjunct al NATO a explicat şi că în continuare învaţă de la persoanele cu care lucrează pentru a se perfecţiona profesional: „Am văzut prea multă lume, am avut şi dezamăgiri vizavi de liderii pe care i-am văzut. Învăţ de la cei mai buni ca mine, iau de la fiecare o componentă care simt că-mi lipseşte mie, pentru a fi un lidership mai bun. Nu iau un anumit model. De exemplu, când eram în 1996 ambasador la Washington eram sedus de Bill Clinton, ce preşedinte! Câtă căldură, câtă empatie, cum să fii modest, fără a fi cu nasul pe sus. Acum, învăţ foarte mult de la Jens Stoltenberg, a fost prim ministru în Norvegia zece ani, un om de un echilibru şi un instinct politic incredibile”.