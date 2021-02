Ce spune Marcel Ciolacu despre demersul AUR de suspendare a preşedintelui Iohannis

Marcel Ciolacu a fost întrebat, marţi seară, la TVR, dacă a existat o întâlnire cu liderul AUR, George Simion, pentru a reuni opoziţia din Parlament şi a declarat: ”Nu am avut nici oficial, nici neoficial. Am avut discuţii cu domnul preşedinte Simion şi la Parlament, ca şi colegi. Am înţeles de la el că o să ne susţină moţiunea simplă împotriva lui domnul Vlad Voiculescu. A fost o discuţie şi în Parlament, aşteptăm să se definească şi va formaţiune politică, să se acomodeze cu Parlamentul. Tot grupul este format din parlamnetari noi. Liderii de grup am înţeles că au comunicare şi la Senat şi la Cameră. Totuşi, dorim să vedem foarte exact traseul pe care şi-l doresc să îl parcurgă cei de la AUR”.

Întrebat dacă PSD susţine demersal AUR de suspendare a preşedintelui Iohannis, Ciolacu a precizat: ”Ca să iniţiezi o astfel de procedură, trebuie să ai un număr de parlamentari. Momentan, domnul Simion nu are o treime din parlamentari, PSD are. Ca să ai şi un demers care să meargă până la capăt, trebuie să ai şi o majoritate. În acest moment, PSD şi formaţiunea AUR nu au această majoritate. Ca şi oportunitate, îmi asum ceea ce spun, nu cred că în acest moment este oportună declanşarea unei proceduri de suspendare a domnului preşedinte Klaus Iohannis. Şi din cauză de pandemie, de criză economică, context social şi din cauză de perioadă mică trecută de la alegeri. PSD a mai iniţiat o astfel de procedură...”.

Ciolacu a adăugat că preşedintele Iohannis a greşit că s-a implicat în campania electorală.

”Fiecare politician, fie el şi preşedinte al României, hotărăşte singur cum vrea să iasă din istorie. Din punctul meu de vedere, a făcut o greşeală majoră preşedintele, implicându-se în campanie”, a declarat Ciolacu.

Marcel Ciolacu a adăugat că dacă parlamentarii AUR ar iniţia demersul de suspendare al preşedintelui României, parlamentarii PSD nu ar semna acest demers.