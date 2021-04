Ce cadou îşi doreşte premierul Cîţu de ziua sa

„Vă mulţumesc tuturor pentru mesajele şi gândurile bune pe care mi le-aţi transmis de ziua mea! Singurul cadou pe care mi-l doresc este revenirea la normalitate. Iar asta se poate întâmpla doar dacă ne vaccinăm toţi cât mai repede. Vă promit că o să trecem cu bine peste această perioadă”, a scris Florin Cîţu joi pe Facebok.

Prim-ministrul împlineşte joi vârsta de 49 de ani. Acesta s-a născut pe 1 aprilie 1972 în Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea.

„Ştiţi sentimentul acela când e ziua unui coleg şi te gândeşti ce să-i faci cadou? Am pus mână de la mână şi am cumpărat trei stilouri cu care am compus culorile coaliţiei, am semnat o felicitare cu urări şi gânduri adecvate momentului şi i le-am înmânat sărbătoritului. La mulţi ani, domnule premier şi energie pentru a semna cât mai multe reforme asumate împreună”, a scris Dan Barna pe Facebook.