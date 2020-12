Ce averi au miniştrii Guvernului Cîţu: de la demnitari cu apartamente la Paris la politicieni cu zeci de mii de euro investiţi în opere de artă

Premierul Florin Cîţu are o casă în Vâlcea şi un apartament în Bucureşti, dar acesta iese în evidenţă prin cele 75 de hectare de teren forestier moştenite de la părinţi, pe care le deţine împreună cu fratele său. Prim-ministrul a obţinut din vânzarea de masă lemnoasă 150.000 de lei în 2019, iar în conturi are aproximativ 400.000 de lei, dar şi un credit de 303.000 de euro.

Vicepremierul Dan Barna este unul dintre cei mai bogaţi membri ai Cabinetului Cîţu. Deţine trei apartamente la Sibiu şi peste 1.000 mp de fâneaţă. Barna are peste un milion de lei şi peste 55.000 de euro în fonduri de investiţii, însă are şi o datorie către bancă de 200.000 de lei. Celălalt vicepremier, Kelemen Hunor, are pe numele său trei case în judeţele Cluj şi Harghita, două terenuri agricole şi trei terenuri extravilane, iar în cont, circa 300.000 de lei. Kelemen Hunor are tablouri ale unor artişti contemporani estimate la aproximativ 6.000 de lei.

Virgil Popescu, „ministrul latifundiar”

Cele mai multe proprietăţi se regăsesc însă la ministrul Energiei Virgil Popescu. Acesta deţine 6 terenuri intravilane, şapte terenuri agricole, trei terenuri forestiere şi două case - toate în judeţul Mehedinţi, moştenite sau donate de către părinţi. Apartamentul din Bucureşti, de 73 mp, este al soţiei sale. Cei doi deţin acţiuni la mai multe firme, pe care ministrul le-a împrumutat cu aproape 900.000 de lei în 2020.

Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, se evidenţiază prin faptul că are obiecte de artă de peste 30.000 de euro, dar şi ceasuri, şi bijuterii de peste 13.000 de euro, pe lângă apartamentul din Suceava, casa din Vadu Moldovei (Suceava) şi trei terenuri agricole. Raluca Turcan, noua şefă de la Muncă, e coproprietară a unui apartament din Sibiu, are un teren agricol în judeţul Constanţa, bijuterii de 12.000 de euro, iar în conturi, 40.000 de lei şi 25.000 de euro.

Ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, are doar o casă în Baloteşti (Ilfov), două terenuri şi datorii de credite către bănci de aproximativ 320.000 de lei. Pe de altă parte, tehnocratul de la Externe, Bogdan Aurescu, are două apartamente în Bucureşti, o maşină din 2015, iar în conturi are 320.000 de lei şi aproximativ 100.000 de euro. De asemenea, ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, deţine o casă de locuit în Otopeni, un apartament şi trei autoturisme (printre care un Fiat din 1973 şi o Dacie din 1980), iar în conturi, aproape 50.000 de lei.

Nazare, ministrul datornic

Ministrul de Finanţe are o casă de 2.500 de metri pătraţi în Focşani (Vrancea), dar şi trei terenuri - două în localitatea Câmpeneasca, din acelaşi judeţ, şi unul în Brăila. Într-o declaraţie de avere anterioară a lui Nazare, dar din februarie 2020, actualul ministru preciza că a vândut două terenuri şi o firmă pentru care a primit 200.000 de lei şi 17.500 de dolari. Fără maşină şi cu mai puţin de 10.000 de lei în conturi, Nazare are o datorie de 30.000 de euro la o persoană fizică. Surprinzătoare este suma sa din conturi, în condiţiile în care prezenţa în mai multe consilii de administraţie, cum sunt cele ale ROMATSA, CNAIR, CFR Călători, i-au adus lunar aproximativ 15.000 de lei în 2020. În 2019 a avut venituri de 20.000 de lei de la Ministerul Transporturilor şi de la firma Arcade Network SRL.

Discrepanţele din USR-PLUS

Potrivit declaraţiei de avere, noul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, deţine două apartamente în Franţa, unul de 49 de metri pătraţi, achiziţionat în 2007, şi unul de 99 de metri pătraţi, achiziţionat în 2016. Veniturile din chirii se ridică la 12.663 de euro. Deţine mai multe conturi, totalizând circa 50.000 de lei, 22.000 de euro şi 10.000 de dolari. Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, deţine jumătate dintr-un apartament din Constanţa şi două autoturisme, iar în conturi are aproximativ 130.000 de lei. Pe de altă parte, Vlad Voiculescu, noul ministru al Sănătăţii, a primit în 2019 circa 700.000 de lei de la un „birou executor judecătoresc”, fiind singurul său venit, în timp ce în conturi are aproximativ 60.000 de euro. Voiculescu deţine două terenuri intravilane în judeţul Dâmboviţa şi un „spaţiu de producţie” în Brăneşti (judeţul Dâmboviţa), iar în prezent are de recuperat circa 200.000 de lei daţi cu împrumut. Cătălin Drulă (Transporturi) este ministrul fără niciun apartament sau casă, care deţine doar un teren intravilan şi are în conturi circa 135.000 de lei, în timp ce ministrul Cercetării, Ciprian Teleman, iese în evidenţă prin cele două maşini ale sale, un Tico din 1999 şi un Opel Corsa din 2004.

Zestrea miniştrilor UDMR

Cseke Attila are o casă în Oradea, teren intravilan în acelaşi oraş, două maşini (din 2017, respectiv 2019), aproximativ 100.000 de lei şi 25.000 de euro în conturi, dar şi două credite, unul de 76.000 de lei şi altul de 5.000 de lei. Veniturile noului ministru al Dezvoltării din 2019 sunt cei 146.000 de lei încasaţi de la Parlament şi 22.000 de lei în urma botezului copilului său.

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, deţine împreună cu soţia sa o casă în Sîncrăieni (Harghita) şi cinci terenuri (două intravilan şi trei extravilan) în acelaşi sat. Nu deţine niciun autovehicul, iar în conturi are circa 400.000 de lei, dar şi o datorie de 300.000 de lei către o persoană fizică, pe care ar trebui să o dea înapoi până în 2024.