Ce averi mai au premierul şi miniştrii din Guvernul Dăncilă. Cine e cel mai bogat demnitar

Premierul Viorica Dăncilă deţine în coproprietate cu soţul său, Cristinel Dăncilă, două terenuri intravilane la Predeal (judeţul Braşov) şi la Giurgiţa (judeţul Dolj) şi un alt teren, agricol, tot la Giurgiţa, potrivit declaraţiei de avere reactualizate în data de 11 iunie 2018. De asemenea, mai are două apartamente, la Videle şi la Ploieşti, o casă de vacanţă la Predeal şi o casă la Giurgiţa. Dăncilă are şi un autoturism marca Volkswagen Passat, an de fabricaţie 2014, şi bijuterii cu valoare estimată de 5.000 de euro.

În conturi, Dăncilă are aproximativ 70.000 de euro, 232.000 de lei şi 17.000 de dolari în fonduri de investiţii. Averea Vioricăi Dăncilă declarată după învestirea ei în funcţie era următoarea: 10 conturi şi depozite în bănci, în lei, euro şi dolari, care cumulează aproape 70.000 de euro, 150.000 de lei, dar şi 17.000 de dolari. Aceasta avea 3 terenuri, 2 apartamente, o casă de vacanţă şi una de locuit dar şi bijuterii de 5.000 de euro.

Viceprim-ministrul Paul Stănescu are, conform declaraţiei de avere reactualizate în data de 15 iunie 2018, trei terenuri agricole, pe care acesta le deţine împreună cu soţia sa, în localităţile Cilieni, Brastavăţu şi Corabia din judeţul Olt, un teren intravilan în comuna Vişina (judeţul Olt) şi un alt teren extravilan în municipiul Craiova (judeţul Dolj). Mai mult, are în proprietate împreună cu soţia o casă de locuit la Vişina şi un apartament la Craiova. Ministrul Dezvoltării mai deţine un autoturism Nubira, an de fabricaţie 2002, şi are un cont bancar în sumă de 24.136,45 lei. Declaraţia reactualizată privind averea sa nu are schimbări faţă de cea din iarnă.

Ana Birchall, cel mai bogat demnitar din Guvern

FOTO Inquam

Vicepremierul Ana Birchall are în proprietate un apartament în Bucureşti. Totodată, în coproprietate cu soţul său, omul de afaceri Martyn Birchall, ea deţine alte două apartamente, la Bucureşti şi New York (NY, SUA), o casă de locuit în New Haven (CT, SUA) şi o casă de vacanţă la Dorna Arini (judeţul Suceava). Birchall are un autoturism Volvo, an de fabricaţie 2006, bijuterii în valoare de aproximativ 46.000 de euro şi un lingou de aur dobândit în 2011.

În conturi are peste 262.000 de dolari, 10.000 de euro şi aproximativ 70.000 de lei. La capitolul „Plasamente, investiţii diirecte şi împrumuturi acordate“ aceasta stă foarte bune având investiţii financiare în străinătate estimate la 23 de milioane de euro, alături de soţul ei, plasamente de peste 1 milion de lei, dar şi alte plasamente 73.000 de dolari, respectiv 61.000 de euro.

În cea mai recentă declaraţie de avere a sa, din 3 iulie 2018, ministrul Afacerilor Interne a menţionat că are în proprietate un apartament în Videle (judeţul Teleorman) şi două autoturisme - Renault Laguna (an de fabricaţie 2006) şi Volkswagen Tiguan (an de fabricaţie 2012). Aceasta nu are deloc bani în conturi, dar are două credite la bănci în valoaretotală de 100.000 de lei.

Lia-Olguţa Vasilescu, fără casă şi maşină

FOTO gov.ro

Ministrul Muncii, Lia-Olguţa Vasilescu, nu deţine terenuri, clădiri, autovehicule, potrivit declaraţiei de avere reactualizate pe 13 iunie. Vasilescu a menţionat că are bijuterii cu o valoare estimată de 10.000 de euro, precum şi depozite bancare şi conturi în valoare de 6684,31 euro, 142.973,18 lei, respectiv 11.364 lei.

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, are un apartament in Bucureşti şi nu deţine terenuri şi nici autovehicule. El a menţionat ca are mai multe conturi la bancă, dintre care acela cu cea mai mare valoare este de 50.433,47 euro.

La rubrica „Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate“, Negrescu a trecut un avans contract de vânzare-cumpărare de 90.545,64 lei la o societate.

Petre Daea şi băncile

FOTO Inquam

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, deţine, două terenuri în comuna Siseşti, judeţul Mehedinţi, dintre care unul forestier de 8.450 mp, precum şi un teren intravilan la Buftea. Daea a menţionat că are o casă de vacanţă la Buftea şi o alta în comuna Siseşti, judeţul Mehedinţi, precum şi o cotă parte de 50% din trei apartamente situate în Bucureşti, Vaslui, respectiv Drobeta Turnu Severin, precum şi din anexe gospodăreşti în comuna Siseşti, judeţul Mehedinţi. În conturile sale, Petre Daea are agonisiţi peste 100.000 de lei, în timp ce la categoria datorii are un credit de 33.600 de euro de achitat până în 2023, un credit de nevoie personale de 47.100 de lei şi un overdraft de 25.000 lei.

Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, deţine împreună cu familia şase terenuri. De asemenea, ea precizează ca are împreuna cu familia trei spaţii comerciale/de producţie şi o casă de locuit la Brad.

Ministrul a precizat ca deţine împreună cu familia trei autoturisme, dintre care unul este marca Porsche Panamera şi o motocicleta Kawasaki Vulcan 650 CC. Ea a trecut şi un cont bancar de 129.092,49 lei, dar şi un credit contractat de la banca in valoare de 22.000 de lei.

Ministrul Comunicaţiilor, Petru Bogdan Cojocaru, a menţionat în declaraţia sa de avere actualizată pe 12 iunie că deţine un teren în comuna Tomeşti, o cotă parte de 50% dintr-un apartament din Iaşi si un autoturism Ford Kuga. De asemenea, el a scris că deţine un cont bancar de 6.873 lei, un depozit de 23.023 lei, iar soţia sa este titularul unui cont de 1.814,16 lei si al unui depozit de 16.973,75 lei.